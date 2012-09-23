به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این متن به طول 35 متر که به صورت رول نوشته شده، در کتابخانه بریتیش لندن در معرض دید دوستداران این نویسنده قرار میگیرد.
در این نمایشگاه که برای اولین بار ترتیب داده شده، چرک نویس رمان مشهور «در جاده» را که آوریل 1951 در نیویورک نوشته شده ارایه میشود. نویسنده مشهور نسل «بیت» این متن را در سه هفته نوشته است.
شکل غیرمعمول این نوشته که روی یک کاغذ رول تایپ شده، به این معنی است که کرواک هرگز به پایان یک صفحه نرسیده و کاغذ عوض نکرده است. به همین دلیل نیز کرواک به عنوان نویسنده آثار فی البداهه مورد توجه قرار گرفته است.
برگی از نسخه دستنویس (ماشیننویسی شده) کتاب
«در جاده» که 6 سال بعد و در سال 1957 منتشر شد، با استقبال بسیارروبه رو و به کتاب افسانهای آن نسل بدل شد.این رمان به نوعی یک زندگینامه خودنوشت است که در قالب سفری ماجراجویانه در آمریکا، برمبنای شخصیت خود نویسنده، نیل کسیدی استاد ودوست کرواک، آلن گینزبرگ و ویلیام اس. باروز چهره های برجسته نسل بیت شکل گرفته است.
اولین فیلمی که با اقتباس از این رمان ساخته شده نیز قرار است 12 اکتبر(21مهر) در بریتانیا اکران شود.
نمایش این دستنویس از 4 اکتبر و پیش از اکران فیلم شروع میشودو تا 27 دسامبر(7 دی) در کتابخانه بریتیش ادامه دارد.
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