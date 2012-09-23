طرح جامع شهر کهک به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در تالار امام رضا(ع) استانداری برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به سوابق و روند تهیه طرح جامع شهر کهک، اظهار کرد: مطالعات این طرح، از سال 89 آغاز و پس از بررسی در جلسات مختلف کارشناسی و کمیته فنی و تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان، برای تصویب نهایی به دبیرخانه شورای برنامه ریزی استان ارجاع شد.



وی از شهر کهک به عنوان یکی از پنج شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت استان یاد کرد و افزود: جمعیت این شهر در طرح جامع و برای افق 1400، بالغ بر هفت هزار نفر پیش بینی شده است.



استاندار قم تعداد روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهر کهک را 18 روستا با جمعیت بالای 20 خانوار عنوان و با اشاره به مساحت 1253 هکتاری پیش بینی شده برای حریم طرح، افزود: در تعیین الگوی توسعه‌ای شهر بر حفظ و توسعه کاربری‌های مفید از جمله اراضی کشاورزی، باغات و فضای سبز شهری تأکید شده است.



پیریایی با اشاره به ویژگی های طرح جامع شهر کهک، گفت: تأمین مسکن جوانان، حفظ و توسعه اراضی کشاورزی و باغی، گسترش شبکه معابر و ایجاد مراکز تفریحی گردشگری و مجتمع‌های آموزش عالی از اولویت‌های مهم در طرح جامع و تفصیلی شهر کهک محسوب می شوند.



وی با قدردانی از مشارکت فعال دستگاه ها در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، به تصویب نهایی طرح جامع شهر کهک اشاره کرد و افزود: پس از شهرهای قنوات و سلفچگان، این سومین شهر استان است که طرح جامع آن در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و با آراء اکثریت اعضا به تصویب می رسد.



استاندار قم همچنین واگذاری ساختمان 11 هزار متر مربعی جهاد کشاورزی شهرستان واقع در میدان 15 خرداد به ادارات اطلاعات و ورزش و جوانان استان برای اجرای پروژه های فرهنگی ورزشی و نیز اجازه جابجایی 10 در صد از اعتبارات بین فصول به معاونت برنامه ریزی استانداری را از دیگر مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعلام کرد



اهتمام جدی مسئولان وزارت نفت در حل مشکل زمین کتابخانه مرکزی قم



استاندار قم در نشست معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با وی طی سخنانی با اشاره به سوابق پروژه فرهنگی کتابخانه مرکزی قم، اظهار کرد: احداث کتابخانه مرکزی قم در سال 89 و در جریان سفر مقام معظم رهبری به قم مصوب گردید.



وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای تامین زمین مورد نیاز برای ساخت پروژه، گفت: با رایزنی ها و بررسی های مختلف، زمین انبار نفت واقع در خیابان امام به عنوان محل مناسب برای احداث کتابخانه در نظر گرفته شده است.



پیریایی به آغازعملیات اجرایی این پروژه مهم و ضروری اشاره و تصریح کرد: اجرای سریع پروژه نیازمند واگذاری و تعیین تکلیف نهایی زمین است و انتظار می رود با مساعدت و همراهی و اهتمام جدی مسولان امر، این مهم بزودی محقق شود.



وی با اشاره به این که عزم لازم برای احداث این پروژه در بین همه مسئولان وجود دارد، اظهار امیدواری کرد که با کمک و همفکری همه سازمان ها و نهادهای مسول و قطعی شدن واگذاری زمین، شاهد اجرا و بهره برداری به موقع از پروژه مهم و کلیدی کتابخانه مرکزی قم باشیم.



در این جلسه حجت الاسلام آشتیانی و امیرابادی نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای پروژه کتابخانه مرکزی قم، بر لزوم همکاری و تعامل جدی دستگاه های ذیربط به ویژه مسولان شرکت نفت در حل مشکل حقوقی زمین مورد نیاز این پروژه فرهنگی تاکید کردند.

