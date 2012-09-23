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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

در نیمه اول سال جاری/

بیش از 200 انشعاب برق در فراهان واگذار شد

بیش از 200 انشعاب برق در فراهان واگذار شد

فراهان- خبرگزاری مهر: مدیر توزیع برق شهرستان فراهان از واگذاری 209 انشعاب در شش ماهه اول سال جاری در بخش های شهری و روستایی شهرستان فراهان خبر داد.

جواد حیدری سی پی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  در نیمه اول سال در بخش شهری 134 انشعاب و در بخش روستایی 75 انشعاب نصب گردید که با نصب این تعداد کنتور تعداد مشترکین برق شهرستان فراهان 19 هزار و 804 مشترک رسید.

وی افزود: افزایش سطح کیفی خدمات رسانی و درپی آن رضایت مشترکین از اهداف اولیه توزیع برق فراهان است که در این جهت بهینه سازی شبکه برق شهرستان، احداث پست های هوایی و جمع آوری انشعاب های غیرمجاز از جمله اقدامات در جهت تحقق این مهم بوده است.

حیدری سی پی در خصوص تعمیرات و بهینه سازی شبکه برق فراهان اظهار داشت: مرمت 35 پست برق و تعمیر و بهسازی 7 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 25 کیلومتر شبکه فشار متوسط  از جمله عملیات های اجرایی در این راستا بوده است.

وی ادامه داد: تعمیر نزدیک به دو هزار پایه چراغ روشنایی و تعویض لامپ های آن ها از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

حیدری سی پی احداث شبکه های فشار متوسط و ضعیف هوایی را از دیگر برنامه های مهم توزیع برق فراهان خواند و یادآور شد: در این جهت 50 هزار متر شبکه و 10 پست هوایی احداث شده است.

وی تامین امنیت انتقال و توزیع برق را بسیار مهم خواند و افزود: بریدن شاخه های درختان در گیر با شبکه به متراژ 845، بارگیری پست های عمومی برق شهرستان به تعداد 150 و تست یکهزار و 774 کنتور برق از اقدامات صورت گرفته جهت نیل به این مهم بوده است.

کد مطلب 1702763

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