بیش از 200 انشعاب برق در فراهان واگذار شد

جواد حیدری سی پی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نیمه اول سال در بخش شهری 134 انشعاب و در بخش روستایی 75 انشعاب نصب گردید که با نصب این تعداد کنتور تعداد مشترکین برق شهرستان فراهان 19 هزار و 804 مشترک رسید.



وی افزود: افزایش سطح کیفی خدمات رسانی و درپی آن رضایت مشترکین از اهداف اولیه توزیع برق فراهان است که در این جهت بهینه سازی شبکه برق شهرستان، احداث پست های هوایی و جمع آوری انشعاب های غیرمجاز از جمله اقدامات در جهت تحقق این مهم بوده است.

حیدری سی پی در خصوص تعمیرات و بهینه سازی شبکه برق فراهان اظهار داشت: مرمت 35 پست برق و تعمیر و بهسازی 7 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 25 کیلومتر شبکه فشار متوسط از جمله عملیات های اجرایی در این راستا بوده است.

وی ادامه داد: تعمیر نزدیک به دو هزار پایه چراغ روشنایی و تعویض لامپ های آن ها از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

حیدری سی پی احداث شبکه های فشار متوسط و ضعیف هوایی را از دیگر برنامه های مهم توزیع برق فراهان خواند و یادآور شد: در این جهت 50 هزار متر شبکه و 10 پست هوایی احداث شده است.



وی تامین امنیت انتقال و توزیع برق را بسیار مهم خواند و افزود: بریدن شاخه های درختان در گیر با شبکه به متراژ 845، بارگیری پست های عمومی برق شهرستان به تعداد 150 و تست یکهزار و 774 کنتور برق از اقدامات صورت گرفته جهت نیل به این مهم بوده است.