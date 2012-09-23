  1. اقتصاد
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

مصریان مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل ایران خودرو شد

با حکم مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، علی مصریان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این گروه صنعتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این حکم آمده است: "انتظار دارد با بهره گیری از تمام امکانات، قابلیت ها و توانائیها درساماندهی و انسجام امور درمدیریت مزبور به نحوی اقدام نمایید که چشم انداز، اهداف و برنامه های شرکت دراین مدیریت به منصه ظهور برسد. همچنین امیداست با اتکال به خداوند متعال و با هماهنگی و همکاری قائم مقام ها، معاونین، مدیران و سایر دست اندرکاران درسطح گروه صنعتی ایران خودرو درنیل به اهداف و انجام امور محوله موفق باشید."

علی مصریان پیش از این به عنوان رئیس اداره اطلاع رسانی گروه صنعتی ایران خودرو فعالیت می کرد و از خردادماه سال جاری سرپرستی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل این گروه صنعتی را بر عهده داشت. وی فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار کامپیوتر بوده و بیش از هفت سال سابقه فعالیت مطبوعاتی در رسانه های مختلف کشور دارد.
 
کد مطلب 1702767

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