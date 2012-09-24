دعا برای سلامتی مادر جواز حضور در جبهه

به گزارش خبرنگار مهر، احد علافی دیبازر یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس است که هم اکنون به کار پخش محصولات غذایی مشغول است در بیان خاطراتی از برادر شهیدش جعفر علافی دیبازر که در عملیات رمضان به فیض شهادت رسیده است گفت: جعفر از اول جنگ در خدمت سپاه بود، روزهای اول جنگ که هجمه دشمن بر روی آبادان زیاد بود جعفر در یکی از درگیری ها از ناحیه پا زخمی و در خانه بستری شد.

مادرم که نگران فرزندش بود با زبان بی زبانی از جعفر می خواهد تا دیگر به جبهه نرود و او هم در جوابش می گوید: "مادر اگر بدانی که عراقی ها در جنوب چه جنایت هایی علیه نوامیس مردم و جان و مال آنها می کنند مطمئنا می گویی جعفر اگر در خانه بنشینی بی غیرتی و شیرم را حلالت نمی کنم. شما به من اجازه حضور در جبهه را بدهید من هم دعا می کنم که تا آخر عمر وجود نازنینتان محتاج هیچ دکتری نباشد." اکنون پس از آن سالها و کهولت سن مادرمان نیازبه پزشک و دارو پیدا نکرده اند.

احد علافی دیبازر در بیان یکی دیگر از خاطرات برادرش می گوید: پدرمان مدتها قبل به رحمت خدا رفته بود و مغازه و خانه ای برای برادران و خواهرانمان به ارث گذاشته بود. مشغولیت جعفر در جبهه و کارهای خودمان باعث شده بود تا سهم الارث هیچ کسی مشخص نشود . به سفارش مادرمان کار تقسیم اموال پدری را شروع کردیم و به جعفر هم زنگ زدیم که برای گرفتن سهم الارث خودش و انجام کارهای اداری مدتی به تبریز بیاید و دست از جنگ بردارد.

وقتی با جعفر تلفنی صحبت کردم خیلی آرام گفت: برادر جان ، من از خاک خدا حتی یک وجب هم نمی خواهم همه سهم الارث من مال شما خواهران و برادرانم . حالا هم حتی یک خیابان یا کوچه به نام جعفر در تبریز وجود ندارد. هر چند او یکی از فرماندهان شجاع بسیج و سپاه بود که موقع صدور فرمان حمله در عملیات رمضان خودش قبل از نیروهایش به خط زده بود. جعفر مال خاک نبود که بخواهد از خودش نامی بر روی خاک بگذارد گمنامی را بیشتر دوست داشت تا شهرت و درجه های نظامی معمول.

اسد علافی دیبازر دیگر برادر این شهید می گوید: یکی دو هفته ای از شهادت جعفر نگذشته بود، توی مغازه پدری مان در خیابان پروین اعتصامی کوی ولی عصر (عج) کار می کردم که دیدم یک نفر ناشناس به اعلامیه شهادت جعفر نگاه می کند و اشک می ریزد، شدت گریه اش به حدی بود که روی پایش بند نشد و نشست.

پیش رفتم و از او به خاطر ابراز همدردی اش تشکر کردم و رویش را بوسیدم و به داخل مغازه آوردم و پرسیدم من شما را نمی شناسم شما از کجا جعفر را می شناسید؟!

مرد با همان حال گفت: یک سال قبل توی ماشینم مشروب برای خودم جاسازی کرده بودم که به خانه ببرم چون حال و هوای جاهلیت طاغوت در سرم بود. اما از بد حادثه آن شب به پست بازرسی کمیته در مقابل مسجد شعبان برخوردم و پاسدارها بعد از بازرسی ماشین مشروب ها را پیدا کردند و مرا پیش فرمانده تور بازرسی که همین برادر شما بود بردند.

آقا جعفر نگاهی به من و نگاهی هم به قوطی مشروب ها انداخت و گفت: برادرا این قوطی نوشابه هست جای نگرانی نیست. یکی از پاسدارها سریع گفت: نه جعفر آقا اینها مشروب هستند ... اما جعفر آقا حرفش را قطع کرد و گفت: شما فرق بین قوطی مشروب و نوشابه را نمی دانید؟ این بنده خدا چه گناهی کرده؟

همه در مقابل او ساکت شدند و چیزی به زبان نیاوردند و بعد هم مرا با او تنها گذاشتند. جعفر آقا خطاب به من کرد و گفت: شما که شخصیت محترمی هستید شما چرا؟ مگر نمی دانید مشروب با پایه الکل برای سلامتی مضر است و از طرفی خدا دوست ندارد بنده های خود را در حالات زشت و نامناسب ببیند؟ اینکه ضررهای الکل را بدانید و با وجود دانستن مضراتش آن را بنوشید این نه تنها سرگرمی و اشتباه نیست بلکه خودکشی و گناهه. ان شاء الله دفعه بعد شما را با یک بغل نقل و نبات و آجیل زیارت کنیم.

مشروب ها را گذاشتم و به خانه برگشتم اما توی راه برخورد مناسب او با من و منطق زیبایش باعث شد تا دیگر از آن روز به بعد من لب به این نجاست نزنم. این شهید بزرگوار مرا هدایت کرد. خدا رحمتش کند.