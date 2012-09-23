110 پایگاه جشن عاطفه های در خراسان جنوبی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین عنایتی فر به برگزاری هیجدهمین سال جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور از پنجم مهرماه سال جاری دراستان اشاره کرد و گفت: این جشن در روزچهارشنبه پنجم مهرماه در مدارس آغاز، پنج شنبه ششم مهر در پایگاه های کمیته امداد، بسیج، مساجد و همچنین روزجمعه هفتم مهرماه نیز در کلیه مصلاهای پرشکوه نمازجمعه سطح استان برگزار می شود.

وی با اشاره به رشد 15درصدی تعداد پایگاه ها نسبت به سال قبل یادآورشد: امسال تعداد یک هزار و 124 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد درمیادین، معابر اصلی، مدارس، مساجد، بسیج و مصلاهای نماز جمعه برپا و تعداد یک هزار و329 نفر نیروی کار جمع آوری کمک های مردمی را برعهده خواهند داشت.

وی ازمردم خیر و نیکوکاراستان دعوت کرد با حضور در پایگاه های جشن عاطفه ها با کمک های نقدی وغیرنقدی خود لبخند محبت ومهربانی را برلبان دانش آموزان نیازمند و محروم استان بنشانند.

وی شعار امسال جشن عاطفه ها را دانش آموز باوری، دانش آموز یاوری در فرهنگ رضوی هر مدرسه یک پایگاه عنوان کرد و گفت: این جشن با محوریت سازمان دانش آموزی وهمراهی انجمن اولیاء ومربیان مدارس به منظور جمع آوری کمک های نقدی وغیرنقدی دانش آموزان نیکوکار همانند سال های گذشته جهت یاری رساندن به دانش آموزان نیازمند و با رویکرد فرهنگ سازی و تقویت روحیه انفاق و نیکوکاری دربین آنان انجام می گیرد.

قائم مقام کمیته امداد امام(ره) خراسان جنوبی رسیدگی به حال محرومان وتلاش مجددانه به منظور کاهش آلام نیازمندان، آشنایی خیرین ونیکوکاران بافعالیت های فرهنگی وآموزشی امداد و اطلاع رسانی جهت ارتقاء اعتماد عمومی، کمک به امر ادامه تحصیل درمقاطع دانشگاهی فرزندان مددجویان و ترویج روحیه نوعدوستی وفرهنگ انفاق وایثار بین دانش آموزان را از اهداف برگزاری این جشن ملی ومعنوی عنوان کرد.

عنایتی فر اظهارداشت: 100درصد درآمد پایگاههای مدارس و آموزش و پرورش پس از ثبت و ضبط درامداد به مجموعه مربوطه تعلق خواهد گرفت و کمکهای سایر پایگاهها با اولویت مناطق محروم به تشخیص امداد توزیع خواهد شد.

وی شماره حساب 0102102891005 بانک صادرات شعبه مرکزی بیرجند بابت کمکهای نقدی مردم خیراستان ذکر کرد و یادآورشد: همه ساله جشن عاطفه ها درهفته ابتدای بازگشایی مدارس با همکاریصدا وسیما، آموزش و پرورش، بسیج مستضعفین وسازمان دانش آموزی جهت کمک به دانش آموزان نیازمند ومحروم کشور برگزارمی شود.

به گفته وی طی سال گذشته مردم سخاوتمند استان درجشن عاطفه ها بالغ برسه میلیارد و 270میلیون ریال کمک نقدی وغیرنقدی جهت دانش آموزان نیازمند اهداء کرده اند.