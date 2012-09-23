50 طرح پژوهشی توسط جهاد دانشگاهی اردبیل اجرا شد

مهدی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جهاد دانشگاهی از بدو تاسیس به دنبال اجرای طرحهای کاربردی بوده و هم اکنون نیز در نظر دارد با نیازسنجی فعالیتهای پژوهشی خود را در راستای رفع نیاز جامعه اجرا کند.

وی آغاز به کار مرکز ناباروری قفقاز را یادآور شد و افزود: این مرکز یکی از مهمترین پروژه های اجرایی است که با بهره مندی از مدرن ترین تجهیزات و امکانات به عنوان یکی از معتبرترین مراکز درمان ناباروری کشور مشغول به کار است.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان تصریح کرد: خدمات ارائه شده در این مرکز بی سابقه در استان و به صورت معدود در شمال غرب کشور ارائه می شود.

وی از آمادگی جهاد دانشگاهی واحد استان برای برگزاری دوره های کوتاه مدت رشته زیست شناسی خبر داد و متذکر شد: این دوره ها به منظور آشنایی فرهنگیان و دانش آموزان با علوم آزمایشگاهی و انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی با همکاری آموزش و پرورش استان برگزار خواهد شد.

اصغری همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین این مرکز و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تاکید کرد: این تفاهم نامه جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی و دوره های آموزشی تخصصی به مدت 10 سال امضا شده است.

به گفته وی ساماندهی فعالیتهای پژوهشی، اجرای طرحهای مشترک مبتنی بر نیاز جامعه، برگزاری نشستهای علمی، کارگاهها و دوره های آموزشی، سمینار و همایش مشترک، بهره مندی از توانمندیهای طرفین و... را از اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد.