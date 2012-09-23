برگزاری نمایشگاه عکس "جاودانه ها" در عمارت شهرداری تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر ، این نمایشگاه که به مناسبت هفته دفاع مقدس از طرف کانون بسیج هنرمندان تبریز و با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تدارک دیده شده ، از روز گذشته (شنبه) در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.



در این نمایشگاه 40 قطعه عکس بصورت سیاه و سفید مربوط به صحنه های منتشر نشده از هشت سال دفاع مقدس، که از طرف انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس تنظیم و نشر شده، ارائه شده است.



نمایشگاه دفاع مقدس در تبریز با حضور استاندار در تبریز افتتاح شد



همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه دفاع مقدس تبریز با حضور استاندار آذربایجان شرقی، مسئولان استانی و فرماندهان نیروهای مسلح استان در پارک موزه شمیم پایداری افتتاح شد.



این نمایشگاه که با عنوان نقش توپخانه در دفاع مقدس برپا شده است، از اول مهر به مدت ده روز از ساعت 10 صبح تا 11 شب در پارک موزه شمیم پایداری تبریز آماده بازدید علاقمندان است.



در نمایشگاه دفاع مقدس تبریز آخرین دستاوردهای موشکی و رزمی یگان‌های سپاه و ارتش به نمایش در می‌آید و هر شب برنامه عملیات بیت‌المقدس برای بازدیدکنندگان بازسازی می‌شود.



بیانیه سازمان بسیج کارگری و کارمندی سپاه عاشورا به مناسبت هفته دفاع مقدس



در این بیانیه آمده است: حماسه هفت سال دفاع مقدس سند افتخار وسربلندی ملت بزرگ ایران است دفاع مقدس نماد اقتدار وجانفشانی مردان وزنان مومن ومتدینی است که با عشق وارادت به اسلام وقرآن با لبیک گویی به ندای ((هل من ناصر ینصرنی)) امام عزیز تکرار کنند حماسه جاویدان عاشورا در غرب وجنوب کشور ایران شدند وباعث شکست توطئه های دشمنان دین خدا گردیدند.



در ادامه می خوانیم: دفاع مقدس،تابلوی زرین که مسیر درست حرکت عاشقان ولایت را نشان می دهد وهفته دفاع مقدس با ایثار رزمندگان اسلام دنیایی از شرف وحماسه را در اذهان تداعی می کند وفرصت مغتنمی برای نمایش قدرت دفاعی کشور می باشد و فرهنگ غنی وارزشمند دفاع مقدس ومقاومت وفداکاری ملت ایران استیصال را به کانون نامشروع قدرت جهانی کرد وباعث شعله ور شدن فرهنگ مقاومت وایستادگی مظلومان در برابر ظالمان واستکبار جهانی شد ودستاورد عظیم جهانی ایثار وجهاد وشهادت مدافعان حریم ولایت در هشت سال دفاع مقدس آغاز حرکت نهضت بیداری اسلامی در جهان می باشد که باعث خشم وعصبانیتدشمنان دین خدا در جهان شده است.



تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در حوزه های تابعه بسیج سپاه ناحیه امامت تبریز



همزمان با هفته دفاع مقدس دبیر ستاد بر گزاری مراسم های هفته دفاع مقدس در سپاه ناحیه امامت تبریز برنامه های حوزه های بسیج این ناحیه را تشریح کرد.



بابازاده افتتاح نمایشگاه هفته دفاع مقدس با عنوان شمیم پایداری، رژه نیروهای مسلح، نمایشگاه اقتدار ملی و ولایت، همایش تجلیل از رزمندگان و جانبازان در حوزه 15، افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای دانشجو در حوزه سردرود را از برنامه های مهم این هفته بر شمرد.



به گفته وی همچنین کوهپیمایی بسیجیان، نشست های سیاسی، کنگره شعر دفاع مقدس، همایش خانواده های ایثار گر و رزمنده، تجلیل از اسوه های ایثار و اجرای مسابقه های فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه های این هفته در حوزه های تابعه سپاه ناحیه امامت تبریز خواهد بود.