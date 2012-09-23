نمایشگاه بزرگ کتاب در ایلام برپا می شود

علی گهرسودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مهمترین برنامه های امسال اداره فرهنگ و ارشاد استان ایلام ایجاد نمایشگاه های متنوع کتاب در طول سال است.

وی بیان داشت: نمایشگاه کتاب که قرار است بیست و پنجم مهر ماه در مصلای شهر ایلام برگزار شود از جمله این برنامه است.

مدیرکل ارشاد استان ایلام افزود: هم اکنون مقدمات لازم جهت برگزاری این نمایشگاه در شهر ایلام فراهم شده است.

وی تصریح کرد: کتاب های نمایشگاه در موضوع های مختلف دینی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، علمی، رمان، آموزشی و کودک و نوجوان در معرض تماشای مردم قرار می گیرد .

این مسئول عنوان کرد: در این نمایشگاه سعی می شود آخرین کتب چاپ شده مطلوب به نمایش درآیند.

وی همچنین دعوت از نویسندگان اهل قلم در نمایشگاه و تجلیل از برترین های عرصه کتاب را از دیگر برنامه های جانبی این نمایشگاه عنوان کرد.

گوهرسودی بیان داشت: اعتبارات فرهنگی استان ایلام در سال جاری در مقایسه با سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است و تلاش می شود در همه ظرفیتهای به کار گرفته شود.