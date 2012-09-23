مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد تا 8 مهر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که در مرحله نخست اعلام نتایج کنکورهای پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد پذیرفته نشدند تا شنبه هفته آینده 8 مهرماه مهلت دارند با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب مجدد رشته محل اقدام کنند.

در این مرحله به داوطلبان امکان انتخاب حداکثر 20 کد رشته و محل از میان رشته های مجموعه امتحانی فرد ارائه شده است.

داوطلبان رشته های پزشکی استثنائاً در صورت تمایل می توانند علاوه بر رشته های ارائه شده در گروه علوم و پزشکی، رشته های مورد نظر خود از مجموعه علوم تجربی و کشاورزی را نیز در انتخاب های خود منظور کنند.

هر داوطلب تنها یکبار مجاز به انتخاب رشته /شهر و نتایج نهایی هفته دوم مهرماه خواهد شد.