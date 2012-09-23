بازی تیم های راه آهن و مس کرمان به تهران منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه اولیه فدراسیون فوتبال بازی دو تیم قرار بود به میزبانی تیم راه آهن در تهران برگزار شود.

اما به دلیل برگزاری بازی های جام ملت های نوجوانان آسیا در تهران و درگیر بودن ورزشگاه راه آهن به این بازی ها، فدراسیون بازی دو تیم را به کرمان منتقل کرد که با اعتراض شدید باشگاه مس روبرو شد.

هرچند مقامات فدراسیون فوتبال از موافقت تیم مس کرمان برای برگزاری بازی در کرمان خبر داده بودند اما با تداوم مخالفت باشگاه مس سرانجام مقرر شد که این بازی روز پنجشنبه و در ساعت شش بعدازظهر در همان تهران برگزار شود.