علیرضا شاه‌سیاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بسیاری از موتورسواران از کلاه‌های ایمنی غیراستاندارد استفاده می‌کنند، افزود: به دلیل قیمت‌بسیار بالای کلاه‌های ایمنی استاندارد، بسیاری از موتورسواران به خریداری و استفاده از کلاه‌های ایمنی غیراستاندارد روی می‌آورند تا هزینه کمتری پرداخت کنند.

وی اظهار داشت: این موتورسواران که از کلاه‌های ایمنی غیراستاندارد استفاده می‌کنند، نمی‌دانند که در موقع بروز حادثه‌، کلاه‌های ناایمن نمی‌توانند از شدت ضربه به سر جلوگیری کنند و ضربات و آسیب‌های مغزی شدید در انتظار این موتورسواران خواهد بود.

رئیس اتحادیه کشوری وانت‌بار و پیک موتوری با بیان اینکه موتورسواران فقط به دلیل قیمت پایین این نوع کلاه‌ها، آنها را خریداری می‌کنند، تصریح کرد: کلاه‌های ایمنی غیراستانداردی که هم‌اکنون در بازار به وفور هم یافت می‌شود، وزن مناسبی ندارند و از جنس مستحکمی نیز برخوردار نیستند، به همین دلیل با کوچکترین ضربه یا فشاری در سوانح، حالت ایمنی خود را از دست می‌دهند و موجب وارد آمدن ضربه‌های سخت به سر، صورت و فک موتورسواران می‌شوند.

جلوگیری از ورود موتورسیکلت به بزرگراه‌ها به صورت مستمر ادامه داشته باشد

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدام پلیس راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از ورود موتورسیکلت‌ها به بزرگراه‌های شهری و آزادراه‌های برون‌شهری، اضافه کرد: این اقدام پلیس راهور، یک اقدام بسیار مطلوب و مفید برای جلوگیری از بروز حوادث و سوانح به شمار می‌رود.

شاه‌سیاه با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر و در حوزه راهنمایی و رانندگی، قوانین و مقررات مطلوبی به اجرا در‌آمده است، ادامه داد: از آنجایی که قانون منع ورود موتورسیکلت به بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها، یک قانون بازدارنده و مفید برای جلوگیری از بروز سوانح و حوادث به شمار می‌رود، لازم است تا به صورت مستمر، یکپارچه و بدون توقف انجام گیرد تا سوانح مرتبط با موتورسواران نیز کاهش یابد.

وی تاکید کرد: یکی از موفقیت‌های پلیس راهنمایی و رانندگی در سال‌های اخیر، نظارت و تاکید بر استفاده از کمربند ایمنی بوده که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده توسط این پلیس تخصصی، فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در جامعه نهادینه شده و اکنون می‌توان از این جدیت برای جلوگیری از ورود موتورسواران به بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها استفاده کرد.

موتورسیلکت وسیله قابل اطمینانی برای حمل و نقل نیست

رئیس اتحادیه کشوری وانت‌بار و پیک موتوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه موتورسیکلت به هیچ عنوان وسیله قابل اطمینانی برای حمل و نقل محسوب نمی‌شود، گفت: موتورسیکلت در اصل وسیله‌ای نقلیه برای طی کردن مسافت‌های کوتاه است اما در جامعه ما هم به عنوان یک وسیله نقلیه برای جابجایی چند فرد و هم به عنوان وسیله‌ای برای جابجایی بارهای سبک استفاده می‌شود.

وی اظهار داشت: موتورسیکلت به دلیل ماهیتی که دارد، می‌تواند بسیار مفید به فایده مورد استفاده قرار گیرد اما به دلیل نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از این وسیله نقلیه در میان برخی از مردم، متاسفانه شاهد بروز سوانح و حوادث بسیار زیادی با دخالت این وسیله نقلیه هستیم.