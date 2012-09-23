کاروان زیارتی پیاده امام رضا (ع) وارد بافق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، زائران پیاده امام رضا (ع) پس از ورود به شهرستان بافق در میان انبوه جمعیت مردم ولایی این شهرستان با حضور در آستان مقدس امامزاده عبدالله بافق و غبارروبی قبور شهدا، به مقام والای آنان ادای احترام کردند .

بدین ترتیب بیستمین سفر زیارتی کاروان پیاده امام رضا (ع) شهرستان بافق پس از یک ماه پیاده روی و حضور در جوار بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الائمه ادامه یافت.

این کاروان در طول این سفر برنامه های فرهنگی، مذهبی و معنوی مختلفی را برای شرکت کنندگان اجرا کرده است .

مدیر کاروان زیارتی پیاده امام رضا (ع) با اشاره به دستاوردهای معنوی بزرگ این سفر گفت: شناخت و معرفت زائران نسبت به خاندان اهل بیت (ع) و پدر و مادر و تزکیه نفس و درک ارزش انسانیت، مهمترین رهاورد این سفر معنوی است .

حجت الاسلام سید علی طباطبائی با شکرگزاری از توفیق زیارت علی بن موسی الرضا (ع) با پای پیاده افزود: به لطف الهی و عنایت اهل بیت (ع)، بیستمین سفر زیارتی پیاده امام رضا (ع) سراسر از معنویت و فیض و اجابت بود .

چند تن از زوار این کارون این سفر را سفری برای خودسازی و تزکیه نفس عنوان کردند و گفتند: انجام بسیاری از مستحبات و عبادات در طول مسیر حالات معنوی خاصی در انسان ایجاد می کند که غیر قابل توصیف است .

آنان عشق به ولایت، پاکی از گناهان و ارادت به اهل بیت (ع) را از بهترین نتایج این سفر برای خود عنوان کردند .

زائران کاروان زیارتی پیاده امام رضا(ع) بافق یک ماه پیش حرکت خود را از شهرستان بافق به طرف مشهد آغاز کرده و پس از طی مسافت هزار و 18 کیلومتری و عبور از شهرستانهای بهاباد، طبس، فردوس و تربیت حیدریه به زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مشرف شد .