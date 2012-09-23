همبرگر ذغالی عامل مهم آلودگی هوا در کالیفرنیای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا ریورساید نشان می دهد که رستورانها و تولید کنندگان غذای تجاری که گوشت را روی کباب پزهای ذغالی تهیه می کنند میزان قابل توجهی ذرات آلوده کننده وارد اتمسفر می کنند که در نهایت این ذرات بیش از موتورهای دیزلی در مشکل آلوده کردن هوای این منطقه نقش دارند.

بیل ولش محقق اصلی این تحقیق در مرکز تحقیقات و فناوری زیست محیطی دانشگاه کالیفرنیا ریورساید در مقاله منتشر شده نشریه این دانشگاه اظهار داشته است که انتشار گازهای کباب پزهای ذعالی منبع مهم و کنترل نشده ای از ذرات آلوده کننده هستند که میزان آنها دوبرابر میزان آلودگی موتورهای دیزلی کامیونهای سنگینی است که تمام روز کار می کنند.

وی افزود: در مقام مقایسه، موتور دیزلی یک کامیون 18 چرخ باید 230 کیلومتر مسیر را طی کند تا همان میزان ذرات آلوده کننده ای که همبرگرها تولید می کنند را به اتمسفر برساند.

یکی از راهکارهای پیشنهادی کنترل این مشکل از بین بردن چربی روی کباب پز به واسطه خیساندن آن در آب بوده است. آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه برای تست این تجهیزات نشان می دهد که این روش ممکن است کاربردی باشد اما تاکنون نتایج این آزمایشها به طور رسمی منتشر نشده است.

محققان درحال ارزیابی جریان هوایی هستند که از این تولید کنندگان صنعتی خارج می شوند ؛ آنها این جریان هوا را قبل و پس از انجام راهبردهای خود برای تشخیص میزان آلوده اندازه گیری کردند تا بتوانند در نهایت این مشکل را حل کنند.

براساس اظهارات محققان این دانشگاه، مقررات معدودی در رابطه با شیوه طبخ ذغالی گوشت وجود دارد، شیوه ای که تولید کننده چربی، دود، گرما، بخار و اشتعال است.

سازمان کنترل آلودگی ساحل جنوبی در طرح مدیریت کنترل هوا در سال 2007 طبخ تجاری غذا را دومین عامل برگ آلودگی در این منطقه دانست.