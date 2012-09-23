فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت معلم تا تصویب مجلس سرباز معلم هستند

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی مشکلات فارغ التحصیلان پسر ورودی 88 که با مشکل سربازی مواجه شده بودند در دستور کار جلسه نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس قرار گرفت که فرصت لازم برای بررسی آن ایجاد نشد.

وی افزود: در تلاش هستیم تا مشکل آنها را از طریق مصوبه مجلس برطرف کنیم. اما تا زمان تصویب مصوبه استخدام آنها در مجلس، می توانند به عنوان سرباز معلم به کار خود ادامه داده و پس از مصوبه به استخدام آموزش و پرورش در آیند.

حاجی بابایی درباره اینکه با مصوبه مجلس آیا باز هم باید از ستاد نیروهای مسلح استعلام گرفته شود، توضیح داد: در هر شرایطی باید نیروهای مسلح نیز موافقت خود را اعلام کند و با تصویب مصوبه استخدام آنها نیز، استعلام های لازم باید از ستاد نیروهای مسلح گرفته شود.

وزیر آموزش و پرورش درباره کتابهای کمک درسی پایه ششم ابتدایی که هم اکنون در کتاب فروشیها دیده می شود، توضیح داد: متاسفانه کتابهای کمک درسی بیشتر از آنچه که دانش آموزان را به فکر وا دارد، مانع از تفکر آنها می شود.

حاجی بابایی ادامه داد: ما از افرادی که این کتابها را تدوین می کنند، درخواست داریم تا به جای آسان کردن محتوای این کتابهای کمک آموزشی به کمک تعلیم و تربیت آمده و مسائل را عمیق تر کرده و دانش آموز را به تفکر بیشتر وادار کنند.

وی تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه سامان بخشی منابع آموزشی را تصویب کرده و ما این مصوبه را برای پیگیری بیشتر به سازمان پژوهش و برنامه ریزی ارائه کرده ایم.