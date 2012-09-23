ناظران مجلس در شورای ایمنی- زیستی انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب دو عضو ناظر در شورای ایمنی- زیستی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مجلس قرار گرفت تا نمایندگان یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی و بهداشت را برای عضویت در این شورا انتخاب کند.

سلیمان عباسی و عبدالرحمان رستمیان به عنوان کاندیدا از کمیسیون بهداشت و همچنین سید سکینه عمرانی و علی ایرانپور از کمیسیون کشاورزی به عنوان کاندیدا در صحن علنی معرفی شدند.

بنابر این گزارش، بعد از اتمام رأی گیری از مجموع 192 رأی سید سکینه عمرانی از کمیسیون کشاورزی با 141 رأی و سلیمان عباسی از کمیسیون بهداشت با 80 رأی با عنوان ناظر در شورای ایمنی- زیستی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند.