مسلمانان خویشتنداری پیشه کنند/ محکومیت فیلم آمریکایی و کاریکاتور فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، "نجیب رزاق" افزود: توسل به خشونت راه مناسبی برای نشان دادن نارضایتی و اعتراض نیست و مسلمانان باید از راههای صلح آمیز برای اعتراضات خود استفاده کنند.

وی تاکید کرد: امروز بیش ازهر زمان دیگری نیازمند همکاری با یکدیگر برای رسیدن به یک زندگی مسالمت آمیز و توام با تحمل و فهم هستیم.

نخست وزیر مالزی با اشاره به شکل گیری جنبش جهانی میانه روی در مالزی، گفت: این حرکت نیز با هدف دعوت از جهانیان به صلح و آرامش و تحمل نظرات و اعتقادات یکدیگر آغاز شده است.

نحیب رزاق همچنین با انتقاد از انتشار کاریکاتور توهین آمیز پیامبر اکرم (ص) در نشریه فرانسوی آن را محکوم کرد و افزود: هر دو حرکت توهین آمیز احساسات مسلمانان جهان را جریحه دار کرده است.

مردم مسلمان مالزی در دو هفته گذشته پس از نماز جمعه با تجمع در برابر سفارت آمریکا طی یک راهپیمایی آرام ضمن محکوم کردن انتشار فیلم موهن امریکایی با تسلیم نامه ای به سفارت آمریکا خواستار مجازات سازندگان این فیلم شدند.

