بیانیه ژنو باید اساس تلاشها برای حل بحران سوریه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عظمت گل محمدف سفیر روسیه در دمشق با سخنرانی در کنفرانس مخالفان سوریه در دمشق اظهار داشت: مسکو همچون شما با دخالت خارجی در سوریه برای حل بحران این کشور مخالف است.

وی با بیان این مطلب افزود: ما با دخالت خارجی در سوریه به ویژه حمایت مالی و تسلیحاتی از مخالفان در این کشور مخالفیم.

سفیر روسیه در سوریه در ادامه گفت مسکو از ماموریت اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه حمایت می کند.

وی تصریح کرد: بیانیه ژنو باید اساس هرگونه تلاش برای حل بحران سوریه باشد.



سفیر روسیه با اشاره به ادامه تحرکات گروههای مسلح همچنین هشدار داد آنچه در سوریه می گذرد، به نفع این کشور و منطقه نیست.