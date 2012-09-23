برگزیدگان ششمین همایش علمی - پژوهشی رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی عصر شنبه در دیدار مطبوعاتی با خبرنگاران، اظهار داشت: ششمین همایش ملی علمی و پژوهشی فضائل رضوی چهارم مهر امسال با حضور آیت الله حسینی نماینده ولی فقیه در کشور سوریه و جمعی از اندیشمندان شیعه و سنی در زاهدان برگزار می شود.

وی گفت: 100مقاله از استان های مختلف کشور به دبیرخانه ششمین همایش ملی علمی - پژوهشی رضوی ارسال شده است که پنج مقاله برتر توسط هیئت داوران برگزیده شدند.

وی افزود: نویسندگان مقالات برگزیده اول تا پنجم این همایش به ترتیب، اسماعیل خارستانی از تهران، فاطمه سیفی و عذرا سیفی از تهران، داوود قیجی و فاطمه اسفندیاری از گلستان، علی آسوده و نرگس حیدری از خراسان جنوبی و محمد مهدی رشادتی از تهران هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در ششمین همایش ملی علمی - پژوهشی فضائل رضوی به میمنت لقب مبارک امام رضا (ع) به عنوان ثامن الحجج به هشت نفر از منتخبین استانی جوایز ویژه اهدا خواهد شد.

وی تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش به تفکیک محورها در محور جامعه شناختی را 21 مقاله، حقوق زن و نقش سلامت خانواده در فضائل رضوی 31مقاله، آموزه های رضوی از منظر روانشناختی 17 مقاله و موارد متفرقه 29 مقاله عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش سطح کمی و کیفی علمی مقالات در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری افزود: 28 مقاله نیز از پژوهشگران و نویسندگان استانی به دبیرخانه همایش ارسال شد.

حجت الاسلام دانشی از برنامه های جانبی همایش فضائل رضوی به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای رضوی از ابتدا تاکنون و برپایی نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی با عنوان اسماء حسنی اشاره کرد.

وی گفت: ارائه 700 مقاله ماحصل برگزاری شش همایش علمی - پژوهشی رضوی در سیستان و بلوچستان است.