عطا الله حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بهره‌ وری را از عوامل مهم رشد اقتصادی دانست که در بهبود سطح زندگی مردم موثر است، افزود: بهبود فضای کسب ‌و ‌‌کار باعث افزایش بهره‌ وری می ‌شود.

وی اظهارداشت: صرفه جویی در هزینه‌ ها، افزایش کیفیت کالاها و خدمات، ثبات قیمتها یا حتی کاهش آن، افزایش سطح رفاه عمومی جامعه، افزایش درآمد و سود، رضایت عمومی افراد، رونق اقتصادی، افزایش تولید و ارائه خدمات، ثبات اقتصادی در بازار جهانی، ایجاد اشتغال توسعه صنعتی، توسعه پایدار ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و بهداشتی از فوائد عمومی بهره وری است.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: منافع و فوائد بهره‌ وری برای سیستمهای دولتی و شرکتها را می‌ توان به افزایش سود و درآمد، کاهش هزینه ‌ها، افزایش تقاضا، رضایت شغلی کارکنان، سرعت عمل کارکنان، دقت عمل کارکنان، ایجاد رقابت سالم تر، ارتقای شغلی کارکنان، ایجاد محیط کاری جذاب، آموزش عمومی کارکنان، افزایش حقوق و دستمزد، امنیت شغلی کارکنان، انجام درست کارها و انجام کارهای درست، افزایش کیفیت زندگی کاری وافزایش رفاه کارکنان نام برد.

وی تاکید کرد: افزایش انگیزه کاری بهبود و ارتقای بهره ‌وری مستلزم کوشش و تلاش برنامه ریزی شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولان ذیربط است که خود نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر محرکه ها و روشهای انگیزشی کارکنان، بهبود نظام ها، دستورالعمل ها، قوانین، بخشنامه‌ ها، دستورالعمل ها، روش ها، فناوری و غیره می ‌شود.

حکیمی اظهارداشت: عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری را می ‌توان بر بهبود کیفی عامل کار، نگرشهای مثبت کاری، کسب مهارتهای جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش، کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی برشمرد.

وی گفت: بنگاههای تولیدی باید کیفیت و قیمت کالاهای خود را در رقابت با کالاهای مشابه خارجی بروز رسانی کنند و هدف آنها جلب رضایت مشتری و خدمات پس از فروش باشد تنها در این صورت بهره وری تولید افزایش می یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از قاچاق کالا به عنوان دشمن شماره یک تولید داخلی یاد و بر ضرورت جلوگیری ورود کالاهای بی کیفیت خارجی تاکید کرد.