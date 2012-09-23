به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ موسوی، جانشین فرمانده کل ارتش ظهر امروز یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از خلبانان و کارکنان نیروی هوایی در دفاع مقدس با اشاره به مانور آمریکا و 25 کشور در خلیج فارس گفت: حضور استکبار و کشورهای همراهی کننده آن در مرزهای یک کشور یک تهدید محسوب می شود.

وی با بیان اینکه ما وظیفه داریم به عنوان نیروی نظامی تحرکات دشمن را تهدید محسوب کنیم، گفت: نیروهای مسلح باید آمادگی خود را در مقابل تهدیدات حفظ کنند اگرچه ما تهدیدات و رزمایش‌‍ های دشمن را جدید و جدی نمی دانیم و این گونه اقدامات برای ما عادی است.

جانشین فرمانده کل ارتش تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز به جایی رسیدند که برای دفاع از آرمان های مقدس انقلاب اسلامی و حدود و مرزهای کشورمان با همراهی سپاه پاسداران، بسیج و آحاد ملت می توانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.

امیر سرتیپ موسوی خاطر نشان کرد: اگر اتفاقی همانند دوران دفاع مقدس برای کشورمان اتفاق بیفتد رزمندگان کشورمان همچنان آماده افتخارآفرینی هستند.

جانشین فرمانده کل ارتش ر بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه ما در سطحی هستیم که می توانیم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم، گفت: نیروهای مسلح برای انجام ماموریت خود در بالاترین حد آمادگی هستند و دائما خود را در سنگر می بینند.