به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی الماسخاله، رئیس هیات فوتبال استان گیلان، امیر عابدینی، مدیرعامل باشگاه داماش و صادق درودگر، مدیرعامل باشگاه ملوان که دو مدیر خوب و باتجربه در عرصه فوتبال هستند را به آرامش دعوت کرد و از آنها خواست‌ جو موجود فوتبال استان که هنوز ترکش‌های دربی گیلان در آن احساس می‌شود را بیش از این ملتهب نکنند.

وی همچنین تاکید کرد که اینگونه اظهارنظرها در شان فوتبال ایران نیست و دو مدیر بزرگ و باتجربه فوتبال کشور نباید با الفاظ نامناسب یکدیگر را خطاب قرار دهند. بهتر است آنها با حفظ آرامش خود، اجازه دهند مشکلات در خانواده فوتبال حل شود.

از سوی دیگر الماسخاله در حمایت از سعید بخشی‌زاده که به تازگی از فهرست داوران بین المللی خارج شده، نامه‌ای را خطاب به علی کفاشیان و هادی آیت‌اللهی ارسال کرده و طی آن از رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال درخواست کرده است این مسئله موشکافانه بررسی شود، چرا که به اعتقاد وی حق این داور خورده شده است.

طبق نظر رئیس هیات فوتبال استان گیلان، بخشی‌زاده که در فهرست الیت داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا و در رقابت‌های آسیایی و بین المللی همواره نمرات خوبی را از ناظران دریافت کرده است، نباید به این راحتی از فهرست بین المللی خارج می‌شد و هیات فوتبال استان گیلان دنبال حل این مشکل و پیگری این موضوع است.

وی همچنین با انتقاد از کج سلیقگی دپارتمان داوری تاکید کرده است برای پرورش داوری همچون بخشی‌زاده زحمات زیادی صورت گرفته و نباید وی را به راحتی از فهرست داوران خارج کنند و افراد جدیدی را وارد این فهرست کرده که هم سن بیشتر از بخشی‌زاده دارند و هم در بهترین شرایط 2 سال زمان نیاز دارند تا وارد فهرست الیت شوند.