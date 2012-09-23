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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

حجت‌الاسلام ‌موذن:

حفظ روحیه دین‌مداری و تکلیف‌مداری دوران دفاع مقدس ضروری است

حفظ روحیه دین‌مداری و تکلیف‌مداری دوران دفاع مقدس ضروری است

نیشابور - خبرگزاری مهر: امام جمعه نیشابور گفت: باید روحیه دین‌مداری و تکلیف‌مداری دفاع مقدس به‌جای پوستر و عکس آن دوران در جامعه حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری ‌موذن قبل از ظهر یکشنبه در جمع فرماندهان و مدیران نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان نیشابور در گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس در دفتر کار خود، اظهارکرد: اگر روحیه تکلیف‌مداری در دوران دفاع مقدس نبود به هیچ‌وجه نمی‌شد در برابر دنیا جنگید و ایستادگی کرد.

وی با اشاره به وجود ده‌ها هزار مستشار امریکایی قبل از انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: در آن زمان اجازه کار نظامی به ایران نمی‌دادند و کشور از تمام جهات وابسته بود.

امام جمعه نیشابور گفت: بعد از انقلاب با توجه به خروج مستشاران امریکایی مجازات و بسیاری از فرماندهان خائن ارتش، هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که در ایران ارتشی وجود داشته ‌باشد.

مقری بیان کرد: گرفتن خوزستان و تجزیه آن حداقل برنامه نظامی و حداکثر آن، گرفتن تهران توسط رژیم بعثی صدام بود.

وی یادآور ‌شد: در وصیت‌نامه هیچ شهیدی نمی‌بینید که از خداوند بهشت درخواست کرده باشد.

این مقام روحانی نیشابور با اشاره به تحولات علمی به وجود آمده در کشور عنوان‌داشت: ایران اسلامی در صنعت دفاعی کشور بسیار پیشرفت داشته‌است.

مقری، نیروهای نظامی و انتظامی کشور را بر‌ خلاف کشور‌های دیگر در کنار مردم دانست و گفت: مردمی‌ترین و ولایی‌ترین نیروها در کشور ما است.

وی تاکید کرد: اگر مسئولان کشور و نظام این‌گونه مطمئن، پرجرئت، با صراحت و بدون ذره‌ای محافظه‌کاری حرف حق خود را در برابر دشمن می‌زنند به خاطر وجود شما نیروهای مقتدر نظامی است.

کد مطلب 1702828

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