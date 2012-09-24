تولید فیلم موهن برای ضربه به اسلام است/ توسعه گفتمانهای اسلامی در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، تولید و نمایش فیلم توهین به ساحت پیامبر اسلام (ص) بی تردید از اقدامات دشمنان اسلام برای تفرقه افکنی و جلوگیری گسترش اسلام در جهان بوده است.

اهانت به ادیان مختلف از جمله اسلام نشان دهنده اوج ذلت و واهمه توهین کنندگان است.

این فیلم موجب افزایش نفرت مسلمانان و انسان های آزادی خواه نسبت به استکبار جهانی و آمریکا شد و بدون تردید این اقدام بی شرمانه در امتداد نقشه ها و دسیسه های شوم نظام سلطه برای تفرقه افکنی میان پیروان ادیان ابراهیمی و ضربه زدن به اسلام است.



وحدت و انسجام بین صفوف مسلمین مایه ترس استکبار است و رمز سربلندی و اقتدار امت اسلام توجه به آموزه های دینی و تمسک به آیات الهی است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه باید به هر مسئله ای که می خواهد اعتقادات مسلمانان و به طور کلی ادیان الهی را به چالش بکشاند یک نگاه عمیق داشته باشیم، اظهار داشت: باید فراتر از اینکه به پیامبر اکرم(ص) اهانت شده را باید ببینیم و باید علل و عوامل و انگیزه ها و همچنین فضایی که از نظر سیاسی و حتی اقتصادی و اجتماعی که موجب چنین عملی شده را مورد توجه قرار دهیم واین را در یک بسته کامل کارشناسی نگاه کنیم. اینکه چرا این موضوع اتفاق افتاد، ،چرا از این موضوع حمایت شده و چرا در مقابل این موضوع موضع گرفته شده.

حجت الاسلام سید محمد میربد ادامه داد: در واقع آنچه که به نظرمی رسد این است یک فرد و یا یک گروه یا یک تیمی به علت بغض و کینه هایی که ممکن است از گروهی از مسلمانان داشته اند دست به چنین اقدامی زده اند و همچنین ممکن است این اقدام برای جلوگیری از انتشار و گسترش اسلام باشد.

گفتمان اسلام در جهان در حال توسعه است

وی با بیان اینکه هم اکنون گفتمان اسلام در جهان در حال توسعه است وبدون شک این توسعه پیدا می کند، یاد آور شد: البته باید نسبت به این موضوع هم نگاه بشودکه چرا این اتفاق افتاد و موضع مسلمانان در مقابل این موضوع چه باید باشد وباید یک نگاه عمیق کارشناسی به این موضوع بشود چون امکان دارد درآینده هم ما با اقدامات این چنینی و حتی در سطح بالاتر و حتی اهانت بیشتر در قالب کاریکاتور مقاله نقاشی داستان فیلم کوتاه و...مواجه باشیم.

حجت الاسلام سید محمد میربد تاکید کرد: توهین به پیامبر اسلام(ص) و به مسلمانان را باید به عنوان یک مسئله در عالم اسلام وعلمای اسلام مورد توجه قرار گیرد.

اقدامات کارشناسانه وعلمی مورد توجه قرار گیرد

وی اذعان داشت: کارشناسان از طریق سازمان کنفرانس اسلامی در کنار هم جمع بشوند و اقدامات و راه کارها پیش بینی و اقدامات عملی در مقابله با این عوامل را بررسی قرار دهند.

حجت الاسلام سید محمد میربد یادآور شد: یک کشور یا حتی یک مذهب اسلامی نمی توانند یک نسخه واحدی در مقابله و مواجهه با این موارد داشته باشند و باید تمام گزینه ها در کنار هم بررسی شود.

وی ادامه داد: علل و عوامل و انگیزه ها گفته بشوند وبعد علمای اسلام از همه مذاهب نسبت به موضع گیری صحیح و دقیق و کم هزینه اقدام کنند.

توجه به راهکارهای قانونی

وی با بیان اینکه این فیلم ساخت آمریکاست و در سایت های این کشور ساپورت می شود، بیان داشت: یکی از موارد دیگر راهکارهای قانونی است و قاعدتا از مسیر های قانونی هم سازندگان و هم تولید کنندگان و هم توزیع کنندگانش در فضای مجازی باید از نظر قانونی با توجه به حقوقدانان اسلام برای محکوم شدن مورد توجه قرار گیرد و کارشناسان در کنار هم بنشینند و راهکارهای قانونی را ببینند که این افراد از چه مسیرهایی می تواند محاکمه شوند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری اذعان داشت: اینکه تنها فقط به خیابان ها بیایم و پرچم امریکا یا کشور دیگر را به آتش بکشیم یا شعار بدهیم یا به سفارت کشوری حمله بکنیم این در واقع نمی تواند علاج باشد وما باید به دنبال یک علاج قطعی در این زمینه باشیم نه اینکه یک فعالیت احساسی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: هرچند که در واقع احساسات مسلمانان را باید جهت بدهیم و این احساسات هم لازم است اما در کنارش باید اقدامات قانونی حقوقی و علمی از مسیرهای تعیین شده مثل سازمان کنفرانس اسلامی واز طریق سازمان ملل و سازمانهایی که می توانند در این زمینه تاثیر گذار باشند وارد عمل شویم و ورود پیدا بکنند.

وی تصریح کرد: این نکته را هم باید مد نظر قرار دهیم که اهانت به پیامبر، ائمه و بزرگان دین اولین و آخرین بار نیست و حتی از زمان خود پیامبر هم کسانی بوده اند که به پیامبر(ص) اهانت می کرده اند واین را هم باید از منش وسیره پیامبر درک کنیم که موضع ایشان در مقابل اهانت کنندگان به چه شکل و به چه صورتی بوده و و در چه موضعی چه اقدام و چه حرکتی انجام می داده اند.

وی با اشاره به اهانت های مختلف در زمان پیامبر(ص)، ادامه داد: ما می دانیم که به سر ایشان آلودگی ریختند، در کنار کعبه به قصد قتل ایشان حرکت کردند و بعد از پیامبر(ص) هم باز کسانی بودند که اصلا خدا و پیامبر را قبول نداشتند و.. وپس اینها چیزی نبوده که الان فقط در زمان ما اتفاق افتاده باشد بلکه بوده و وجود داشته و باید ببینیم که روش پیامبر در این زمینه چه بوده است.

حجت الاسلام میربد عنوان کرد: ما باید به آن کسانی که در واقع با جهالت این کار را می کنند آگاهی بدهیم و اما کسانی که با غرض ورزی این اعمال را انجام می دهند را باید پاسخ محکم دهیم و پاسخ محکم فقط این نیست که به خیابان ها بریزیم و پاسخ محکم یعنی کاری را انجام بدهیم که اینها سر جایشان بنشینند.