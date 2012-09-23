به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌رضا چهکندی‌نژاد قبل از ظهر یکشنبه در دیدار فرماندهان و مدیران یگان‌های نظامی و انتظامی نیشابور با امام جمعه این شهرستان در هفته دفاع مقدس اظهارکرد:اهانت‌های دشمن به ساحت پیامبر اعظم (ص)، قرآن و دین اسلام نشان از احساس یاس و شکست آنان در برابر حقیقت اسلام دارد.

وی اظهار داشت: دشمن در هشت سال دفاع مقدس هر ضربه‌ای که می‌توانست به کشور وارد کرد و بعد از آن در جنگ نرم نیز از هیچ هجمه‌‌ای دریغ نکرد ولی به لطف خدا در برابر مقاومت تصریح کرد: رزمندگان اسلام، پایداری و استقامت را از قیام امام حسین(ع) آموخته و به دنیا فهماندند که ما هیچ‌گاه ذلت را نمی‌پذیریم.

چهکندی‌نژاد تصریح کرد: امروز کشور در وضعیتی قرار دارد که دشمن نمی‌تواند کوچک‌ترین چشم‌داشتی از لحاظ نظامی، فرهنگی و اقتصادی به آن داشته باشد.

وی تمام این موفقیت‌ها را پشتیبان ولایت‌فقیه بودن دانست و تاکید کرد: نیروهای نظامی و انتظامی کشور، مردمی‌ترین و ولایی‌ترین نیروها در کشور ما هستند..