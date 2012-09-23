52 دوچرخه سوار در سومین مرحله لیگ برتر پا به رکاب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین و آخرین مرحله از رقابتهای لیگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های کشور به مناسبت گرامیداشت "چهلمین روز درگذشت جانباختگان زلزله استان آذربایجان شرقی"در مواد پیست، از امروز یکشنبه دوم مهرماه به مدت دو روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

در این دوره از رقابتها، 52 رکابزن در قالب هشت تیم ( پیشگامان کویر یزد، دانشگاه آزاد، پتروشیمی تبریز، پیکان تهران، مس کرمان، ترافیک تهران، تک اسپرت کرج و مقاومت همدان) حضور دارند.



در نخستین روز از این مسابقات، رکابزنان از ساعت 9 صبح امروز الی 18 در مواد( دورامتیازی، کایرین، اومنیوم، چهار کیلومتر تعقیبی انفرادی، چهار کیلومتر تعقیبی تیمی و تیم اسپرینت)با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



گفتنی است : در این دوره از مسابقات، غلامعلی تاج احمدی به عنوان سرداور، اسد هاشم وند به عنوان ناظر فنی، مجید اسکندر به عنوان مسئول انفورماتیک، جعفر رنجبران و علیرضا محمدی مسئول اجرایی و ( حسین پراش، محمود دلشاد، میثاق حسن زاده، نعیم صودی فر، ابراهیم صادقی، کاظم امامی فر، علیرضا مکوندی، ایرج امیرآخوری ، مجید روح پرور و رضا شیخ الاسلامی) به عنوان داور حضور خواهند داشت.