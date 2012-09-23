اعتبارات کهگیلویه و بویراحمد بدون اعمال سلیقه هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری صبح یکشنبه در نشستی با ذیحسابان دستگاه‌های اجرائی استان افزود: مبنای ما وفصل الخطاب قانون است و موفقیت ذیحسابان در گرو اعتماد کامل و باور داشتن بر اموری است که برعهده گرفته‌اند.

وی بیان داشت: ذیحسابان می توانند باعملکرد منطقی خود، برنامه‌ها و فعالیت‌های مالی سازمان را به نتایج مطلوب برسانند.

صابری با بیان اینکه ذیحسابان باید به عملکرد خود اعتقاد و اطمینان داشته و با دستگاه نیز همگام باشند، تصریح کرد: ذیحسابان به عنوان ارکان کنترل مالی سیستم باید به قانون، رسالت و وظایف خود به خوبی آگاه و تسلط کافی داشته باشند و به نحو شایسته به آن عمل کنند.

استاندار، خود رای بودن، سلیقه‌ای عمل کردن، بی توجهی به قانون و عملگرا نبودن به دستورالعمل‌ها را از آفات اصلی در حوزه ذیحسابی عنوان کرد و افزود: ذیحسابان با مدیران طوری هماهنگ بوده و به گونه‌ای عمل کنند که یک ریال از اعتبار برگشت داده نشود، یک ریال به انحراف نرود و یک ریال هم بی‌جهت در جایی متوقف نشود.

وی با بیان اینکه اگر ذیحسابان تسلط کافی بر امور محوله داشته باشند، با مشورت دادن با مدیران قطعا هیچ انحرافی بوجود نخواهد آمد، عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی، نظامی پیشرفته در همه حوزه‌ها و همچنین در حوزه حقوقی است و نظام مالی آن باید به درستی کنترل شود.

افزایش 160درصدی درآمد استان در شش ماه اخیر

مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان نیز با بیان اینکه داشتن تعهد، تجربه، تخصص و برخوردار شدن از آموزش‌های لازم ضمن خدمت در انتخاب ذیحسابان ضروری است، افزود: با تلاش‌های به عمل آمده در شش ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته درآمد استان160 درصد افزایش داشته است.

کشاورز افزود: بیش از 87درصد میزان درآمدهای وصولی در استان از طریق درآمدهای مالیاتی است.

وی با بیان اینکه برای اینکه ذیحسابان وظایف خود را قانونی و به شکل منطقی در دستگاه‌های اجرایی پیش ببرند آموزش‌ها و تاکیدات لازم انجام خواهد شد، عنوان کرد: ذیحسابان باید از تولیدات داخلی حمایت و استفاده کرده و از پرداخت هزینه برای کالاهای خارجی دوری کنند.

کشاورز جمع آوری لیست هزینه ای استان در شش ماهه اول سال را 148 میلیارد تومان و میزان گردش عملیات بودجه ای استان را افزون بر یکهزار و 780 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان گردش از محل اعتبارات خشکسالی و حوادث در استان بوده است.