صنعت برق، شاخصه توسعه سمنان است

به گزارش خبرنگارمهر، حسن سعدالدین صبح یکشنبه در نشست مشترک پیگیری مصوبات سفرهای دولت در حوزه برق در فرمانداری سمنان، گفت: صنعت برق به عنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین ارکان توسعه جامعه و میزانی برای ارزیابی رشد صنعتی و پیشرفت اقتصادی کشورها انجام شده است.

وی افزود: اجرای مصوبات سفرهای دولت در بخش زیر ساخت صنعت برق را زمینه ای برای افزایش حضور سرمایه گذاران و فعالیت بخش خصوصی عنوان کرد.

فرماندار سمنان اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن کامل مصوبات سفرهای دولت در صنعت برق زمینه برای فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی فراهم شود.

سعدالدین گفت: در طول خدمت دولت های نهم و دهم سرمایه گذاری های بسیار خوبی در صنعت برق استان سمنان صورت گرفته است.

فرماندار سمنان با اشاره به احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، افزود: با ارتباط این نیروگاه در مسیر ارتباطی با نیروگاه های همجوار استان سمنان، تامین برق واحدهای صنعتی و مسکونی بدون مشکل صورت می گیرد.

وی احداث پست 63 کیلو ولت شهرک صنعتی سمنان را مورد تاکید قرار داد و افزود: با فعالیت این پست، مشکلات صنایع کوچک و متوسط شهرک صنعتی برطرف می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در طول عمر دولت نهم و دهم سرمایه گذاری بسیار خوبی در بخش آب و برق استان سمنان انجام شده است، تصریح کرد: بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار هم زمینه مناسبی را برای توسعه استان فراهم آورده و خواهد آورد.

حسن مسلمی با اشاره به ایجاد زیر ساخت های لازم در بخش انرژی الکتریکی در استان افزود: در حال حاضر تمامی ساز و کارهای لازم در زمینه تامین برق جهت توسعه بخش تولید و سرمایه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی از سوی شرکت برق منطقه ای سمنان فراهم شده است.

وی در پایان با اشاره به تصویب احداث پست های ۶۳کیلو ولت در شهرک های صنعتی گرمسار، سمنان، دامغان و شاهرود اظهار داشت: احداث این پست های ۶۳ کیلوولت که از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت است مستلزم تامین اعتبار لازم از سوی شرکت شهرک های صنعتی استان است.

در این نشست نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل شرکت برق منطقه ای و توزیع برق و رییس اتاق بازرگانی سمنان حضور داشتند.