تکریم امامزادگان، تقویت و رونق بنیان های اعتقادی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم ذیقعده که امسال مصادف با اول مهرماه بود، روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان در سراسر کشور است.

هر چند مقام، شان و منزلت امامزادگان بر هیچ مسلمانی پنهان نیست اما از آنجا که تکریم و بزرگداشت این امامزاده ها بر تقویت ارزش ها و باورهای دینی در جامعه می افزاید این روز به این نام نامگذاری شده است.

تلاش برای معرفی هرچه بیشتر امامزادگان، معرفی شیوه و سیره عملی آنها، غبارروبی و عطرافشانی فضای امامزادگان و برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی در امامزادگان از جمله برنامه هایی است که در این روز صورت می گیرد.

بی شک تکریم و بزرگداشت امامزادگان گامی موثر در جهت القای باورهای دینی و ارزشهای اسلامی در جامعه و آشنایی هر چه بیشتر جامعه به ویژه نسل جوان با روش و منش ائمه اطهار خواهد بود.

از انجا که امامزادگان ما از ریشه و شجره طیبه ائمه و اهل بیت عصمت و طهارت هستند بی شک تکریم و بزرگداشت انها عرض ارادت به ساحت خاندان پاک و مطهر اهل بیت خواهد بود.

حب اهل بیت و پیروی از دستورات دینی و روایات و احکام جامعه را در برابر انواع تحریف ها و گزندها مصون کرده و نوعی وحدت رویه اسلامی در آن رقم می زند از همین روست که دشمن بیش از هر چیزی در تهاجمات خود، اعتقادات و باورهای دینی و مقدسات مسلمانان را مورد هجمه قرار می دهد.

امروز بار دیگر شاهد اهانت به ساحت مقدس نبی اکرم هستیم بزرگواری که آینه تمام نمای ارزشها و باورهای دینی مسلمانان است پس امسال تکریم و بزگداشت امامزادگان که از شجره طیبه پیامبر عظیم الشان اسلام هستند باید با حال و هوای متفاوت و شکوهی دو چندان صورت گیرد.

استان البرز با پیشینه غنی و قوی مذهبی و فرهنگی خود، مهد بیش از صد امامزاده در مرکز استان و شهرستان های آن است که بر اعتبار و ارزش های دینی، معنوی و مذهبی اش می افزایند.

بی شک تلاش در جهت برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم و مناسبت های دینی و به کارگیری ظرفیت و پتاسیل امامزادگان در تبیین و ترویج ارزشهای دینی در استان، البرز را سرآمد استانهای دیگر کشور در امور فرهنگی، دینی و مذهبی خواهد کرد.

مراسم روز ملی تکریم امامزادگان امسال در مرکز استان البرز در امامزاده حسن (ع) کرج و با حضور مدیران و مسئولان ادارات اوقاف و امور خیریه استانو جمعی از مدیران استانی همزمان با پنجم ذیقعده برگزار شد.

سلسله همایش های مختلف پیرامون ابعاد شخصیتی امامزادگان شاخص استان نیز در دهه کرامت ادامه دارد.

این مراسم در امامزادگان شهرستان های مختلف استان نیز طی هفته جاری با مولودی خوانی در وصف حضرت معصومه و امام رضا(ع) ادامه خواهد داشت.

برگزاری مراسم تکریم و بزرگداشت امامزاده هفت تن روستای آجین دوجین

حجت الاسلام عباس اسلامی رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ و نظر آباد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش تکریم و بزرگداشت امامزاده هفت تن روستای آجین دوجین در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و افزود: این همایش در روز جمعه هفتم مهرماه و با حضور مسئولین شهرستان در صحن مطهر امامزاده برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: تکریم و بزرگداشت امامزادگان در حقیقت تکریم و بزرگداشت ائمه اطهار علیهم السلام است و به این وسیله ارادت و اعتقاد خود را به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام و مخصوصا" نبی مکرم اسلام (ص) نشان میدهیم .

رییس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد تاکید کرد: امامزادگان انوار هدایتند و ما باید برای خدمتگزاری با ایشان تلاش بیشتری به عمل بیاوریم ، تا ان شاءالله از شفاعت ایشان بهره مند شویم .

امامزادگان طالقان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند

حجت الاسلام رزاقی، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اشتهارد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش تکریم و گرامیداشت امامزاده زکریا(ع) در روستای میراش طالقان خبر داد و گفت: این همایش در روز پنج شنبه ششم مهر ماه و با حضور جمعی از مسئولان شهرستان طالقان در محل امامزاده زکریا برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در طالقان تعداد 23 امامزاده مدفون هستند افزود: توجه به امامزادگان شهرستان طالقان از ضروریات است و با توجه به جاذبه های گردشگری منطقه و حضور گردشگران در ایام مختلف سال و نیز وضعیت فرهنگی شهرستان باید بیش از پیش به امامزادگان این شهرستان توجه شود تا فرهنگ معنویت در این منطقه تقویت شود.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه طالقان از همگرایی مسئولین شهرستان خبر داد و گفت: الحمدلله مسئولان طالقان تعامل بسیار خوبی در امور فرهنگی با هم دارند و در زمینه های مختلف کمک کار اوقاف نیز هستند.

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بقاع متبرکه شهرستان های استان باید به خوبی معرفی شوند

حجت الاسلام سراغی رییس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان اشتهارد در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش تکریم و بزرگداشت امامزادگان ام کبری و صغری (ع) در این شهرستان خبر داد و گفت: این همایش با هدف شناساندن بیشتر این امامزادگان و نیز تکریم شخصیت ایشان برگزار می شود.

سراغی افزود: این برنامه در روز پنج شنبه ششم مهرماه و دهم ذیقعده در شب ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام و با حضور دوستداران و ارادتمندان به ساحت اهل بیت برگزار می شود.



وی بر ضرورت معرفی هر چه بیشتر امامزادگان شهرستان های استان البرز تاکید کرد و گفت: امامزادگان و بقاع متبرکه در شهرستان های مختلف استان می توانند بر رونق گردشگری مذهبی استان دامن بزنند اما متاسفانه بسیاری از این امامزادگان ناشناخته هستند و حتی خود البرزیها نیز اطلاعات دقیقی از آنها ندارند.



وی برگزاری مراسم و مناسبت های مختلف در امامزادگان را گامی موثر در معرفی آنها به مردم عنوان کرد.

گزارش از لیلا جعفری