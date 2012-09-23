75 درصد فضای آموزشی نهاوند مقاوم سازی شد

علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای 241 فضای آموزشی در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه است که از این تعداد مقاوم سازی و مرمت 75 درصد فضاهای آموزشی به پایان رسیده است.

وی گفت: تا پایان سال تحصیلی 92-91 عملیات مقاوم سازی و مرمت 25 درصد باقی مانده از فضای آموزش نهاوند با کمک مجمع خیرین مدرسه ساز و اعتبارات دولتی انجام می شود.

تکلو با بیان اینکه نهاوند از شهرستان‌های زلزله‌خیز کشور است که باید مقاوم سازی و مرمت مدارس آن مورد توجه ویژه قرار گیرد، گفت: با همکاری اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس فضاهای آموزشی در حال ساخت حداکثر در دو ماه آینده به آموزش و پرورش تحویل داده می شوند تا مشکل ازدحام دانش‌آموزان در مدارس رفع شود و به استاندارد حضور دانش‌آموز به تعداد قانونی در هر کلاس نزدیک شویم.

وی اظهار داشت: امسال دو هزار و 200 دانش‌آموز کلاس اول به مدارس پایه ابتدایی نهاوند وارد می‌شوند که این میزان در مقایسه با سال قبل افزایش پنج درصدی دارد و نشانگر شادابی و نشاط در بین خانواده‌های نهاوندی است.

تکلو گفت: برای اجرای منظم و دقیق سند تحول بنیادین و آموزش 3ـ3ـ‌6 معلمان و مربیان آموزش‌های لازم ضمن خدمت را در 180 ساعت فرا گرفته و خود را برای اجرای مطلوب این قانون آماده کرده‌اند.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید 12 هزار و 154 دانش آموز در پایه ابتدایی، سه هزار و 991 نفر در پایه متوسطه، پنج هزار و 712 نفر در پایه متوسطه و هزار و 734 دانش آموز در فنی و حرفه ای کار و دانش به کسب علم و دانتش در مدارس نهاوند می پردازند.

وی در پایان گفت: نهاوند در مجموع دارای 23 هزار دانش‌آموز است که از اول مهر، سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.