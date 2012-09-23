46 هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جوادی اظهار داشت: از ابتدای سال 1391 تاکنون، پس از بازرسی ها، نظارت و کنترل های مستمر کارشناسان استاندارد در بازارچه مرزی مهران این میزان کالای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد به کشور عراق صادر شده است.

وی بیان داشت: سیمان، انواع آجر ،سنگ های ساختمانی، کاشی، سرامیک،موزائیک، کربنات کلسیم ومتانول بیشترین محصولات و کالاهای صادر شده استاندارد بوده است.

وی افزود: در شش ماهه اول امسال دو هزار و 700 تنکالای وارداتی استاندارد شامل روغن زیتون تصفیه نشده، نخ پنبه ای،مایع پلی اورتان و ضایعات پلاستیک نیز از عراق و از مرز بین المللی مهران به کشور وارد شده است.

جوادی گفت: جلوگیری از صدور یک هزار و 116 تن موزائیک، قطعات خودرو، آجرودستگاه پخت نان بدون نشان استاندارد، صدور 13 مورد گواهی انطباق کالای وارداتی برای محصول روغن زیتون تصفیه نشده ونخ پنبه ای وارداتی و تعیین ماهیت 266 نمونه کالای صادراتی از جمله متانول، هماتیت، کربنات کلسیم، مگنتیت، الیاف پلی استر،پارچه،رنگ ترافیکی و سنگ های ساختمانی از دیگر اقدام های نمایندگی استاندارد ایلام در بازارچه مرزی مهران درشش ماهه اول سال 91 است.

جزای نقدی یک واحد تولیدی

مدیر کل استاندارد ایلام همچنین اظهار داشت: مدیرعامل یک واحد تولیدی در شهرستان ایلام به دلیل عدم رعایت موازین استاندارد، نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد محصولات تولیدی خود و تولید وفروش کالا بدون نشان استاندارد به جزای نقدی محکوم شد.

مسعود جوادی با اعلام این مطلب عنوان کرد: این حکم در راستای اجرای ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و شکایت این اداره کل صادر شده که از سوی دادگستری ایلام مدیر عامل این واحد تولیدی به پرداخت سیزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: از ابتدای سال 1391 تاکنون 15 واحد تولیدی متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند.

فرهنگ سازی استاندارد در مدارس

این مسئول تصریح کرد: درآستانه شروع سال تحصیلی جدید و همزمان با اول مهر و روز بازگشایی مدارس، بسته های فرهنگی، ترویجی استاندارد در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس شهر ایلام توزیع شده است.

جوادی اعلام این مطلب افزود: در راستای نهادینه سای مفهوم استاندارد وبا هدف توسعه، ترویج واشاعه فرهنگ استاندارد در بین دانش آموزان وبه منظور آشنایی بیشتر آنها با علامت استاندارد این اداره کل اقدام به تهیه، انتشار و توزیع برنامه هفتگی و گاهنامه کودک در مدارس ایلام کرد.