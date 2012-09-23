65 درصد موقوفات قم برای اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شوذب شیری شامگاه شنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: در استان قم 14 هزار موقوفه وجود دارد که بیشتر آنها برای عزاداری و برگزاری مجالس شادی برای اهلبیت وقف شده است.



وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی بیشتر برای وقف در کشور به آمار وقف در برخی کشورهای دیگر اشاره و اضافه کرد: اگر چه وقف در میان مردم مسلمان ایران همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است اما در مقایسه با برخی کشورها وضع خوبی نداریم.



مدیرکل اوقاف قم گفت: در ترکیه بیش از 21 میلیون موقوفه وجود دارد که بسیار بیشتر از موقوفات کشور ماست و باید با فرهنگسازی بیشتر میزان موقوفات را افزایش دهیم.



وی همچنین با بیان اینکه وقف تنها برای مسلمانان نیست به دیگر کشورهای مسیحی اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال وزارت خارجه آمریکا از طریق وقف اداره می شود و کشورهای اروپایی نیز در بحث موقوفات از ما پیش هستند.



شیری با اشاره به روز ملی تکریم از امامزادگان که در تقویم کشور نیز گنجانده می شود به اولین موقوفه ثبت شده در استان اشاره کرد و ادامه داد: اولین موقوفه به سال 203 قمری باز می‌گردد که همزمان با سال شهادت امام رضا(ع) است؛ حاکم جور وقت هفت نفر از بزرگان به همراه تعدادی از انسانهای شریف را در همین مکان امروزی امامزاده لنگرود، به طرز فجیعی می‌کشند و بعد از آن فرد نیکوکاری زمین مذکور را موقوفه می کند که وقف نامه آن بسیار خواندنی و در عین حال اشک آور است.



وی با بیان اینکه بسیاری از سادات کنونی از بازماندگان امامزادگان مدفون در استان هستند، تصریح کرد: قم جزء اولین شهرهای کشور است که فرهنگ وقف در آن جاری شد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم در پایان بر لزوم فرهنگسازی در این عرصه برای مردم و به خصوص برای نسل جوان تاکید کرد.