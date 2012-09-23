  1. بین الملل
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

لیبرمن:

مصر خود را فریب ندهد/ کمپ دیوید تغییر نمی کند

مصر خود را فریب ندهد/ کمپ دیوید تغییر نمی کند

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به اخبار موجود مبنی بر خواست مصر برای تغییر پیمان امنیتی خود با این رژیم اعلام کرد که تل آویو هیچ تغییری در پیمان کمپ دیوید نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "آویگدور لیبرمن" در مصاحبه با رادیو اسرائیل در واکنش به موضوع خواست مصر برای تغییر در مفاد پیمان کمپ دیوید اعلام کرد که مصر با پرداختن به این موارد خود را فریب ندهد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی همچنین با تاکید بر اینکه تل آویو هیچ تغییری در پیمان کمپ دیوید نخواهد داد، گفت : هیچ شانسی برای اینکه اسرائیل با تغییر مفاد پیمان امنیتی با مصر موافقت کند وجود ندارد.

به نوشته این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی، در روزهای اخیر و با توجه به بروز دوباره موارد امنیتی در صحرای سینا، برخی از مقامات اسرائیلی درباه امنیت این منطقه و اقدام تل آویو در ارسال یگان های نظامی به آن ابراز نگرانی کرده اند.

علاوه بر این موضوع، پس از واقعه 5 آگوست که در آن 16 نفر از نظامیان مصری کشته شدند، مقامات مصری خواستار افزایش حضور نظامی در سینا شده بودند.

پیمان کمپ دیوید در سال 1979 میان مصر و رژیم صهیونیستی به امضا رسید و پس از آن قاهره و تل آویو تبدیل به دو متحد شدند.

جروزالم پست می نویسد: پس از سقوط حسنی مبارک در مصر، چند عملیات ترویستی در صحرای سینا انجام شد و همین امر موجب شده تنش هایی میان اسرائیل و مصر بوجود بیاید.

علاوه بر آن در زمان انقلاب مصر سفارتخانه رژیم صهیونیستی در قاهره هدف حمله مردم مصر قرار گرفت که همین امر نیز مشکلاتی را در روابط قاهره-تل آویو بوجود آورد.

اما بعد از به قدرت رسیدن مسلمانان در مصر، مردم این کشور خواهان قطع رابطه با اسرائیل و همچنین فسخ و یا تغییر در مفاد پیمان کمپ دیوید شده اند که این امر با مخالفت رژیم صهیونیستی مواجه شده است.

کد مطلب 1702864

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