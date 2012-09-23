پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل شمال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کبریایی در همایش پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل شمالی کشور اظهار داشت: سالانه هزار میلیارد تومان در زمینه تکمیل، توسعه و تجهیز بنادر سرمایه گذاری می شود و سازمان هایی ازجمله نفت هم ارقام قابل توجهی را در دو دهه اخیر دراین بخش سرمایه گذاری کردند.

معاون فنی و ومهندسی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: این موضوع اهمیت نیازبه مطالعات را برای ما نشان می دهد همچنین حدود سه سال است که 60 موج شکن در 60 نقطه جنوب کشور طراحی شده و در حال احداث هستند.

وی تصریح کرد: این موج شکن ها مربوط به بنادر کوچک چند منظوره هستند که در مناطق محروم شناسایی شده ودر حال احداث است.

این مقام مسئول با اشاره به مطالعات علمی کاربردی در سواحل کشور، گفت: سالانه اعتبارات زیادی به این امر اختصاص می دهیم. در سنوات گذشته هم انجام مطالعات در مقیاس های ملی انجام گرفت همچنین چندین پروژه با مشارکت 18 ارگان و سازمان دولتی در کل سواحل کشور در حال انجام است.

کبریایی افزود: مطالعات در مقیاس 2500 هزارم انجام گرفت که منجر به تعریف پروژه های بزرگی برای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شده است.

معاون فنی مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: یکی از حوزه ها مدیریت زیست محیطی نوار ساحلی بوده است که تمام پروژه ها باید بر این اساس انجام گیرد همچنین پایش و مطالعات شبیه سازی درکل حوزه شمالی کشور به طول 900 کیلومتر نوار ساحلی انجام گرفته ضمن انکه درسیستان وبلوچستان، هرمزگان و بوشهر هم به اجرا رسید.

وی با اشاره به سرمایه گذاری بخش خصوصی بر اساس پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل شمالی کشور بیان کرد: سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه های تفریحی و گردشگری به سازمان درخواست مجوز داده اند و درحال حاضر در مرحله صدور مجوز هستیم و چندین مجوز هم صادر شده است.