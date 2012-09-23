دهمین جشنواره شعر رضوی نیشابور به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلندری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در آیین اختتامیه این جشنواره اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران باعث تحولات بنیادین در حوزه ادبیات شد که ادبیات رضوی با آن متولد شد.

وی گفت: شاعران و مردم نیشابور در شعر وادب بی نظیرند و برپایی چنین نشست ها و جلسات باشکوه و مستمری در کمتر شهری اتفاق می افتد که با مشارکت ادارات ونهادهای مختلف به سرانجام برسد و من خرسندم که در میان شما اهالی شعر و شعور هستم.

قلندری یادآور شد: ادبیات رضوی نیاز به چاپ کتب تحقیقی و پژوهشی فراوان دارد که در این عرصه هنوز تا ایده آل ها ی لازم فاصله داریم.

زهرا باقری دبیر دهمین جشنواره شعررضوی نیز اعلام کرد: این جشنواره با اقبال بی نظیر شاعران مواجه شد که263 اثر از 106 شاعر شهرهای مشهد، نیشابور، کاشمر، ملایر، قم، اهواز و شهرهای اقماری به دست ما رسید که پس از داوری توسط قاسم رضادوست، عباس کرخی و حسن توزنده جانی در دو بخش مناسبتی و آزاد 12 نفر شاعر برتر انتخاب شد.

وی افزود: در بخش مناسبتی هشت شاعر برگزیده عبارتنداز: مریم عمارلو، فرزانه سادات رضوی، زهرا خداشناس، عباس باقریه، مهدی شورگشتی، محمد درودی، محمد اسعدی و عباسعلی حشمتی و در بخش آزاد چهار شاعر برگزیده از سلمان بیات، عفت خادمی ، معصومه سادات شاکری و ملیحه سادات قاضی انتخاب شدند.

باقری یادآور شد: همچنین از شاعران پیشکسوت غلامعلی عسگری ، مرتضی کرخی و ابوطالب گاراژیان تقدیرشد و دبیر انجمن های ادبی نیشابور محمد پروانه، خدابخش صفادل، زهرا باقری، محمد ابراهیم لگزیان، عباس کرخی و سه شاعر کودک و نوجوان شکوفه مروی، سید سهیل اکرامی و شمیم سادات اکرامی با اهدای هدایایی تجلیل شد.

شایان ذکر است در این مراسم که با حضور پرشور شاعران، مردم، امام جمعه ، رئیس پلیس وجمعی از مسوولین همراه بود شاعران برگزیده به شعر خوانی پرداخته و با اهدای لوح تقدیر و هدیه از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.