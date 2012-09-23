کنفرانس بررسی هنرهای تجسمی و دفاع مقدس در شیراز برگزار می شود

دانا دادی سخنران این کنفرانس در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در سال 90 مقاله ای با عنوان فرهنگ ایثار و شهادت در دیواره نگاری مذهبی شیراز در مجله فارس شناخت وابسته به بنیاد فارس شناسی از من چاپ شد که بعد از آن تغیرات فراوانی در زمینه این گونه نقاشی ها در شیراز اتفاق افتاد.



وی ادامه داد: هم اکنون نقاشی های دیواری شهر شیراز دارای عناصر متفاوتی از شهید و شهادت هستند به گونه ای که نقاشی هر شهید متناسب با شخصیت آن فرد است.

دادی همچنین بیان کرد: برگزاری این کنفرانس باعث می شود تا دانشجویان رشته های هنر بویژه گرافیک متوجه شوند که مباحث تئوری نیز در هنر بسیار تاثیر گذار است.

دانا دادی متولد سال 1359 است. وی دارای کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه الزهرا تهران است.

دادی هم اکنون عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز و مدیر گروه رشته گرافیک این موسسه است.

وی پیش از این نیزدر آذر 87مقاله ای در کنفرانس بین المللی شیراز و تهران وابسته به فرهنگستان هنر تهران ارائه داده است.

کنفرانس بررسی هنرهای تجسمی و دفاع مقدس با همکاری حوزه هنری فارس و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان برگزار می شود.