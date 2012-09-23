برپایی زیارت عاشورا در گنبد آسمان برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت پروژه های فرهنگی برج میلاد تهران با هدف ترویج شعائر اسلامی و هویت بخشی به برج میلاد تهران به عنوان مأذنه ایران اسلامی اقدام به برپایی برنامه های گسترده دینی وفرهنگی در برج میلاد تهران کرده است.

یکی از این برنامه ها برپایی زیارت عاشورا در گنبد آسمان است که بخش فرهنگی برج میلاد تهران پس از شناسایی هیئت های مستمر شهر تهران، دعوت های لازم را به عمل آورد و این هیئت ها نیز با استقبال بسیار زیاد آمادگی خود را برای برپایی مراسم های زیارت عاشورا و دعای کمیل در گنبد آسمان برج میلاد تهران اعلام کردند.

تاکنون 12 هیئت مذهبی درگروه های 100 نفره در روزهای پنج شنبه هر هفته اقدام به برپایی مراسم زیارت عاشورا کرده است.

همچنین تا پایان سال 1391، 25 هیئت مذهبی آمادگی خود را برای برپایی زیارت عاشورا در گنبد آسمان اعلام کرده است .