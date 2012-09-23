رزمی کارارن بافقی با یک طلا و دو برنز در مسابقات قهرمانی کشور کار خود را خاتمه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره مسابقات کشوری سبک هالا در رشته های مبارزات نیمه آزاد و اجرای فرم به مناسبت هفته دفاع مقدس در تبریز برگزار شد.

در این رقابت ها ابوالفضل جعفری در رده سنی بزرگسالان و در وزن 65- کیلو گرم مقام اول را کسب کرد و سهراب حقیقی در وزن 56- کیلوگرم و محمد هاشم فتاحی در وزن 49- کیلوگرم عناوین سومی این دوه از بازی ها را به دست آوردند.

بانوی یزدی به تیم ملی فوتبال دعوت شد



بنا به دعوت کادر فنی فاطمه دهقان به تیم ملی فوتبال دعوت شد.

اردوی آمادگی تیم ملی زیر 14 سال بانوان ایران از پنجم مهرماه به مدت سه روز در مجموعه ورزشی آزادی و محل کمپ تیم های ملی با حضور 30 نفر از مناطق مختلف کشور تشکیل می شود.



تیم ملی فوتبال بانوان زیر 14 سال ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند.



برگزاری مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان در یزد

یک دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان در یزد برگزار شد.



مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان با حضور ورزشکارانی از شهرستان های تابعه در سالن شهید صدوقی یزد برگزار و شرکت کنندگان در رده های سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با هم به رقابت پرداختند.



در پایان این رقابت ها امین محمد ملکی، محمدحامد مهدی پور در رده سنی جوانان، جلال الدین مرسلیور، سعید راد، صام دهقانی، محمد ایزدپناه، هادی پوررضایی، علی روستایی، علی صبائی مهر و امیرحسین نکوکار در رده سنی بزرگسالان و رضا معینی نژاد در رده سنی پشکسوتان مقام نخست اوزان مختلف را کسب کردند.



نفرات برتر این رقابت ها به عنوان تیم استان در تاریخ 12 مهرماه در رقابت های قهرمانی کشور که در مشهد برگزار می شود، حضور خواهند یافت.



محمدعلی کرمانی زاده، جواد طالعی، محسن شیرزادیان داوری این دوره از مسابقات را برعهده داشتند.