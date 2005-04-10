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۲۱ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۱۴

دكتر قاليباف در گفتگو با مهر: شهدا رفتند تا ما كارآمدي دين را در اداره جامعه به اثبات برسانيم

سردار دكتر محمد باقر قاليباف فرمانده سابق نيروي انتظامي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر در مشهد افزود : آنچه مسلم است اينكه اوج كمال و سعادت شهداي 8 سال دفاع مقدس اين بود كه خالصانه و فقط با خدا معامله كردند و در ميان تمام خريداران، دنياي خود را به خريدار واقعي كه همان پروردگار است فروختند.

وي دوران هشت ساله جنگ را دوراني سخت و طاقت فرسا دانست كه در آن دوران جامعه و مردم ما با انواع سختي ها و تحريم ها آزموده شدند و از اين امتحان الهي با سربلندي بيرون آمدند.

قاليباف فضاي دفاع مقدس را فضاي حاكم بر بهشت دانست كه در آن معنويت و ايمان واقعي حرف اول و آخر را مي زد و لذا همه با نيتي پاك به آن فضا وارد مي شدند. وي با تاكيد بر اينكه جنگ واقعي پايان نيافته گفت : ما جبهه هاي زياد ديگري پيش رو داريم و اميدواريم در امورات ديگر نيز به فضايي مشابه فضاي ملكوتي دوران جنگ بوجود آوريم.

فرمانده سابق نيروي انتظامي افزود : مي دانم كه شايد سخت ترين كار اين باشد كه پدران و مادراني كه سالهاي قبل به عشق ديدار فرزندشان چشم انتظار نشسته اند را مطمئن كنيم كه فرزندانشان ديگر باز نخواهند گشت. قاليباف با اشاره به رشادتهاي امام حسين و يارانش گفت : عزيزان ما آنچه را كه در مورد عاشورا ديده و شنيده بودند عينا در جنگ پياده كردند.

وي تاكيد كرد : اجر والاي خانواده هاي مفقودين شهيد نيروي انتظامي اين است كه حتي پيكر فرزندان خود را هم تحويل نگرفته اند و همه وجود عزيزان خود را در راه خدا دادند.

قاليباف خاطر نشان ساخت : بايد راه شهدا را ادامه دهيم چون شهدا رفتند تا ما بتوانيم كارآمدي دين خود را در اداره جامعه به اثبات برسانيم.

کد مطلب 170289

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