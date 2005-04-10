دكتر قاليباف در گفتگو با مهر: شهدا رفتند تا ما كارآمدي دين را در اداره جامعه به اثبات برسانيم

وي دوران هشت ساله جنگ را دوراني سخت و طاقت فرسا دانست كه در آن دوران جامعه و مردم ما با انواع سختي ها و تحريم ها آزموده شدند و از اين امتحان الهي با سربلندي بيرون آمدند.

قاليباف فضاي دفاع مقدس را فضاي حاكم بر بهشت دانست كه در آن معنويت و ايمان واقعي حرف اول و آخر را مي زد و لذا همه با نيتي پاك به آن فضا وارد مي شدند. وي با تاكيد بر اينكه جنگ واقعي پايان نيافته گفت : ما جبهه هاي زياد ديگري پيش رو داريم و اميدواريم در امورات ديگر نيز به فضايي مشابه فضاي ملكوتي دوران جنگ بوجود آوريم.

فرمانده سابق نيروي انتظامي افزود : مي دانم كه شايد سخت ترين كار اين باشد كه پدران و مادراني كه سالهاي قبل به عشق ديدار فرزندشان چشم انتظار نشسته اند را مطمئن كنيم كه فرزندانشان ديگر باز نخواهند گشت. قاليباف با اشاره به رشادتهاي امام حسين و يارانش گفت : عزيزان ما آنچه را كه در مورد عاشورا ديده و شنيده بودند عينا در جنگ پياده كردند.

وي تاكيد كرد : اجر والاي خانواده هاي مفقودين شهيد نيروي انتظامي اين است كه حتي پيكر فرزندان خود را هم تحويل نگرفته اند و همه وجود عزيزان خود را در راه خدا دادند.

قاليباف خاطر نشان ساخت : بايد راه شهدا را ادامه دهيم چون شهدا رفتند تا ما بتوانيم كارآمدي دين خود را در اداره جامعه به اثبات برسانيم.