  1. اقتصاد
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

رحیمی :

ایران هفدهمین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد

ایران هفدهمین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد

معاون اول رئیس جمهور انرژی هسته ای را بهانه ای از سوی کشور های غربی برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران دانست و در عین حال گفت: هم اکنون ایران هفدهمین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی امروز یکشنبه در مراسم آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت گفت: ایران هم اکنون رتبه اول دنیا را در زمینه تولید و صادرات فرش دستبافت دارد و این نقش و نگارهای زیبا حکایت از این دارد که ملت ایران دارای تمدنی بزرگ است.

معان اول رئیس جمهور افزود: ایران یکی از با سابقه ترین کشورها در زمینه تولید ابریشم است در حالی که مشکلات زیادی بر سر راه تولید  این ماده اولیه فرش وجود دارد.

وی تصریح کرد: بر این اساس دولت، وزارت صنعت و معدن وتجارت، وزارت جهاد  کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط باید حمایت لازم را از تولید ابریشم به عمل آورند.

رحیمی، انرژی هسته ای را بهانه ای از سوی کشور های غربی برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران دانست و گفت: در عین حال هم اکنون ایران هفدهمین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد.

کد مطلب 1702892

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