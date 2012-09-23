کاشت پاپیتال بهترین راهکار کاهش آلودگی هوا / گیاهی که 8 برابر سوزنی برگان اکسیژن تولید می کند

حسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بسیاری از طرح هایی که در طرح جامع کاهش آلودگی هوا مرح شده به استاندارد سازی سوخت و خودرو ها مربوط می شود که اگرچه در کاهش آلودگی هوا موثر هستند اما بسیار زمان برند.

به گفته وی، اما طرح کاشت گیاه پاپیتال یا عشق که بیش از 80 گونه مختلف دارد و گیاهی همیشه سبز ،سریع الرشد و سازطگار با شرایط مختلف آب و هوایی است در کاهش آلودگی هوا بسیار موثر است که باید هر چه سریعتر اجرایی شود.

موسوی با بیان اینکه این گیاه بومی جزایر قناری است اظهار داشت: حدود 60 تا 70 سال پیش بسیاری از کشور های اروپایی با کاشت این گیاه در معابر و خیابان های خود موجب کاهش بسیار زیادی در میزان آلاینده های هوا شدند.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: این گیاه در حال حاضر در بسیاری از خیابان های تهران مانند پارک شهر وجود دارد و با اینکه با پیچیدن به دور یک درخت از ان بالا می رود و تا ارفاع حدود 30 متر می رسد اما هیچ آسیبی به گیاه میزبان خود نمی زند بلکه باعث افزایش رشد و نمو میزبان هم می شود.

وی افزود: این گیاه با شرایط آب و هوایی گوناگون سازگار می شود و دمای 18- درجه سانتیگراد تا حدود 40 درجه سانتیگراد را تحمل می کند.

موسوی با بیان اینکه پاپیتال 5 تا 8 برابر سوزنی برگان اکسیژن تولید می کند یاد آور شد: تهیه و کاشت این گیاه بسیار راحت و ارزان قیمت است و از هر ساقه می توان حدود 200 قلمه تهیه کرد که ظرف یک هفته ریشه می زنند و در خاک معمولی به سرعت رشد می کنند و در جذب آلاینده های هوا بسیار موثر است.

به گفته وی، تولید اکسیژن در بسیاری از گیاهان مانند شمشاد در شرایط برفی کاهش می یابد در حالیکه این گیاه حتی در صورتی که ازبرف پوشیده باشد باز هم اکسیژن بسیار زیادی تولید می کند.

موسوی با بیان اینکه برگهای این گیاه به اشکال مختلف قلبی شکل ، مثلثی، گرد و پنجه ای وجود دارد خاطر نشان کرد: این گیاه از نظر تزیینی نیز بسیار زیباست و یکی از دلایل زیبایی بسیاری از خیابان های اروپایی همین گیاه است.