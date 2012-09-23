معرفت نسبت به ائمه اطهار (ع) موجب ایجاد محبت به ایشان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسلم فیضی گفت: هریک از ائمه اطهار (ع) از علم سرشاری برخوردار بودند ولی برای برخی از ایشان زمینه انتقال این علم فراهم نبود.

وی برگزاری جشنواره های رضوی را یکی از راهکارهای مناسب برای انتقال سیره عملی و نظری اهل بیت(ع) اعلام کرد و ادامه داد: این همایش ها می تواند معرفت افراد نسبت به ائمه اطهار را افزایش دهد و این معرفت زمینه محبت و اطاعت را در بین اقشار مختلف مردم ایجاد می کند.

حجت الاسلام فیضی با اشاره به اینکه اهل بیت(ع) اقیانوس علم و معرفت بودند، از عدم شناخت کامل ما از این بزرگواران انتقاد کرد و گفت: عدم وجود معرفت کامل و کافی نسبت به ایشان یکی از دلایل وجود ناهنجاری های مختلف در جامعه است.

وی با اشاره به مناظرات و بیانات امام رضا(ع) در دوران خلافت مامون اظهار داشت: ایشان نیز دریایی از علم و دانش بودند ولی همچون امام باقر(ع) و امام صادق(ع) زمینه انتقال این علوم و تربیت شاگرد برای ایشان فراهم نبود.

مدیر مسئول کانون کرامت یکی از معضلات موجود در جامعه را آشنایی نبودن از زندگی و سیره اهل بیت(ع) اعلام کرد و افزود: وقتی ابعاد مختلف زندگی ایشان را مورد مطالعه قرار می دهیم با بسیاری از روایات و احادیث روبرو می شویم که هر یک از آن ها درس زندگی در جامعه را به ما آموزش می دهد.

حجت الاسلام فیضی خواستار تداوم برگزاری این جشنواره ها در استان شد و گفت: انتقال آموزه های قرآنی و دینی و تبیین ابعاد شخصیتی اهل بیت (ع) یکی از عوامل مقابله با ناهنجاری های اجتماعی است.