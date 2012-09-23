تغییر آدرس سایت ثبت نام مسکن ویژه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، از روز گذشته سایت ثبت نام مسکن ویژه تهران به آدرس http://tehran.maskanmehr.net/ غیرقابل دسترس شده است، به همین منظور متقاضیان می توانند از این آدرس http://tehran-maskanmehr.net/ وارد سایت مسکن ویژه شده و ثبت نام کنند.

در این رابطه تقی رضایی مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران در گفتگو با مهر اعلام کرد که این سایت با مشکلاتی مواجه شده بود که قرار شد با آدرس جدید تا عصر امروز، متقاضیان وارد سایت شوند و مدیران سایت در تلاش هستند که تا عصر امروز با آدرس قبلی دوباره این سایت فعال شود.

براین اساس متقاضیانی که پول به حساب خود در بانک مسکن واریز کرده اند با اسکن این مدارک می توانند در سایت ثبت نام کنند ضمن آنکه تا تاریخ 8 مهرماه، افتتاح حساب در بانک مسکن تمدید شده است.