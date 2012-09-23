تمدید مهلت ثبت نام مسابقات قرآن کارکنان دستگاه های فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تجلیان مدیر امور ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم گفت: مهلت ثبت نام اولین دوره مسابقات قرآن تسنیم تا پایان مهرماه تمدید شد.



وی افزود: این مسابقات در رشته های حفظ قرآن کریم (یک جزء، پنج جزء، 10 جزء، بیست جزء و کل قرآن کریم)، قرائت(تحقیق، ترتیل)، مفاهیم ویژه برادران (ترجمه و تفسیر سوره مبارکه انفال ) و مفاهیم ویژه خواهران (ترجمه و تفسیر سوره مبارکه نور) برگزار می شود و نفرات اول تا سوم هر رشته، جهت شرکت در مرحله کشوری به سازمان دارالقرآن الکریم معرفی می‌شوند.



لازم به ذکر است کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی ثابت 25 دستگاه فرهنگی کشور شامل شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ستاد اقامه نماز،معاونت تبلیغ و آموزش‌های کاربردی مرکز مدیریت حوزه‌‌ علمیه قم، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مؤسسات وابسته، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت، آستان قدس رضوی، آ‌ستان مقدس حضرت معصومه(س)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آستان مقدس عبدالعظیم حسنی(ع)، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی(ره)، موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در این مسابقات شرکت خواهند نمود.