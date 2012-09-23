راه اندازی آزمایشگاه صنعت معدن/ شهریه دانشگاه آزاد کاهش می یابد

به گزارش خبر نگار مهر، رجب اصغریان قبل از ظهر یک شنبه در نشست خبری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با استانداری خراسان رضوی به امضاء رسیده است و در حال حاضر اعضاء کمیته راهبردی جهت صدور حکم معرفی شده اند.

وی بیان کرد: نقل وانتقلات دانشجویی بر اساس بخشنامه جدید ، 60 درصد رشد داشته است و بر اساس بخشنامه سابق 432نفر و طبق بخشنامه جدید 697 نفر از این امکان استفاده کرده اند.

تدوین طرح جامع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

سرپرست منطقه نه دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به طرح جامع آموزشی داشگاه آزاد اسلامی افزود: این طرح با در نظر گرفتن اسناد بالا دستی همچون طرح آمایش وزلرت علوم و برنامه استراتژیک دانشگاه در حال تدوین است.

وی بیان کرد: این طرح جهت افزایش کیفیت آموزشی از طریق اصلاح هرم هیئت علمی با محورهای جذب هیئت علمی با مدرک دکتری، تسهیل وتسریع روند جذب و ارتقا اعضای هیئت علمی است.

وی تصریح کرد: همچنین از دیگر اهداف این طرح جامع آموزشی برنامه ریزی جهت ادامه تحصیل مربیان در مقطع دکتری است.

کاهش شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی

اصغریان در خصوص کاهش شهریه این دانشگاه گفت: از ابتدای امسال کاهش شهریه 20 درصد برای دانشجویان کاردانی و کار شناسی نا پیوسته داریم.

وی با بیان اینکه به دانشجویان مقطع دکتری وام تعلق می گیرد یاد آور شد: وام قرض الحسنه تا سقف 10 میلیون تومان برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی اختصاص یافته است.

15 در صد افزایش حقوق کارکنان وهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

وی با تاکید بر بهبود کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی افزود: افزایش حقوق کارکنان و هیئت علمی در راستای همین سیاست است و 15 در صد به حقوق این گروه افزوده خواهد شد.

وی تاکید کرد: رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در این دانشگاه نیاز به کار مطالعاتی و مبتنی بر تحلیل و استفاده از نقطه نظرات نخبگان و محققان دارد.