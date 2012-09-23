به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا تصدیق کرد که قرار است کپسول فضایی دراگون از شرکت اسپیس ایکس توسط موشک 18 طبقه فالکون 9، روز 7 اکتبر(16 مهر ماه) از کیپ کاناورال فلوریدا به ایستگاه بین المللی فضایی پرتاب شده و محموله ای معادل 450 کیلوگرم از ملزومات را به فضانوردان این ایستگاه ارائه کند.

این شرکت که پیشتر به عنوان شرکت فناوریهای اکتشافی فضایی شناخته می شد، یک قرارداد 1.6 میلیارد دلاری با ناسا امضا کرده تا برای ارسال محموله 12 پرواز به ایستگاه بین المللی فضایی داشته باشد.

این پرتاب نخستین سفر برای تکمیل این قرارداد تلقی می شود.

دراگون که درحال حاضر تنها محموله ها را به ایستگاه فضایی منتقل می کند، دارای ظرفیت انتقال 7 فضانورد به ایستگاه فضایی است

در ماه می نیز شرکت اسپیس ایکس یک مأموریت نمایشی به ایستگاه فضایی داشت که آن را با موفقیت به اتمام رساند.

با بازنشستگی برنامه شاتلهای فضایی ناسا، سازمان فضایی آمریکا امیدوار است که بتواند برای ارسال محموله و ملزومات به خدمه ایستگاه فضایی با هزینه کمتر به بخش خصوصی این صنعت تکیه کند. این درحالی است که ناسا خود بر مأموریتهایی در اعماق فضا و اعزام کاوشگران به خرده سیاره ها و مریخ تمرکز خواهد داشت.

ناسا به امید این که شرکت اسپیس ایکس بتواند یک روز مأموریتهای عادی و دائمی به ایستگاه فضایی انجام دهد، تاکنون صدها میلیون دلار به این شرکت تزریق کرده است. چرا که این سازمان فضایی هر بار که می خواهد فضانوردی را به ایستگاه فضایی اعزام کند 63 میلیون دلار به روسیه پرداخت می کند.

موشک فالکون 9 که کپسول فضایی دراگون را به ایستگاه فضایی پرتاب می کند

منتقدان از جمله فضانوردان سابق نسبت به این اقدام ناسا برسر مأموریتهای فضایی خصوصی ابراز نگرانی کرده اند، آنها اظهار داشتند که فناوری این شرکت ها که هنوز ثابت نشده اند بسیار مخاطره آمیز هستند.

شرکت اسپیس ایکس با تکمیل مأموریت نمایشی خود در حال حاضر داعیه دار انتقال فضانوردان ناسا در آینده است. مقامات این شرکت اظهار داشتند که مأموریتهای انتقال محموله می تواند تجربه بزرگی برای این سفرها باشد تا این که در نهایت در سال 2015 این هدف، یعنی انتقال فضانوردان به ایستگاه بین المللی فضایی تحقق یابد.

شرکت اسپیس ایکش که در سال 2002 تأسیس شده کپسول فضایی دراگون و موشک فاکون 9 را در یک تأسیسات در هاوترون ساخته که زمانی برای سرهم کردن اجزاء بوئینگ 747s استفاده می شد. این سخت افزار برای پرتاب روی یدک کشهای بزرگ به سمت کیپ کاناورال حمل می شوند.