مازندران صاحب خانه تکواندو می شود

فیض الله نفجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تنها در شهر جویبار خانه تکواندو احداث شده که این مکان به دلیل وسعت کمی که دارد قابلیت برگزاری مسابقه های بزرگ و استانی را ندارد و تنها جوابگوی نیازهای تکواندوکاران جویباری است.



وی بیان داشت: تعداد علاقمندان به حضور در رشته تکواندو روز به روز بیشتر می شود و در این شرایط، باید بتوانیم فضای بزرگتری که قابلیت میزبانی از تمام علاقمندان به این رشته را داشته باشد راه اندازی کنیم.



رئیس هیئت تکواندو مازندران، از روند رو به رشد این رشته ورزشی در مازندران ابراز رضایت کرد و گفت: هیئت تکواندو مازندران برنامه تدوین شده ای برای شناسایی استعدادها در رده های سنی پایه دارد و مسابقات این رده های سنی همواره با حضور پرشور تکواندوکاران برگزار می شود.



نفجم، به برگزاری سمینار روسای هیئت های تکواندو استانهای مختلف کشور به همراه کمیته های فدراسیون و همایش خانواده ها، از یازدهم مهرماه به مدت چهار روز در بابلسر خبر داد.