جزئیات وام شهریه دانشجویان/ میزان وام ودیعه مسکن دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان مرادیان وام تحصیلی، وام تحصیلی ممتاز و نمونه، وام مسکن، وام ضروری، وام ضروری (پایان‌نامه)، وام ضروری (خرید کتاب تخصصی)، وام ضروری (ممتاز نمونه)، وام ضروری (مبتکر)، وام ضروری (قهرمانان ورزشی)، وام موارد خاص، وام حوادث غیرمترقبه، وام حج عمره، وام ودیعه مسکن متاهلی، وام ودیعه مسکن مجردی، وام ودیعه مسکن دانشجویان غیرایرانی، وام بیمه حوادث، وام بیمه خدمات درمانی و تکمیلی، وام تغذیه، وام شهریه غیردولتی غیرانتفاعی، وام شهریه دانشگاه‌های دولتی نوبت دوم، پیام‌نور و علمی‌کاربردی و همچنین وام شهریه دانشگاه آزاد اسلامی را در ردیف این وامها اعلام کرد که از سوی وزارت علوم به دانشجویان در سال تحصیلی جدید ارائه می شود.

نحوه بازپرداخت وام‌های دانشجویی

وی در ادامه گفت: شرایط بازپرداخت تمام وام‌های ذکر شده به غیر از وام ودیعه مسکن یکسان است، بر این اساس دانشجویان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل در اقساط 60 ماهه می‌توانند وام‌های ذکر شده را بپردازند.

به گفته مرادیان، وام ودیعه مسکن باید یکجا به دانشجو پرداخت ‌شود و دانشجو پس از دانش آموختگی باید به صورت یکجا مبلغ ذکر شده را پرداخت کند.

میزان وام ودیعه مسکن



مرادیان در خصوص میزان وام ودیعه مسکن، گفت: بر این اساس برای شهر تهران تا 7.5 میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ تا سقف 6 میلیون تومان و برای سایر شهرها نیز تا سقف 4.5 میلیون تومان وام ودیعه مسکن در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

افزایش اعتبار وام‌های دانشجویی



رئیس صندوق رفاه دانشجویان با بیان اینکه اعتبار انواع وام‌های دانشجویی در سال جاری به 300 میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: این در حالی است که سال گذشته این اعتبار 183 میلیارد تومان بود.



رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: به دانشگاه‌ها اعلام شده حداکثر تا دهم آبان ماه متقاضیان واجدالشرایط وام‌های مربوطه را به صندوق معرفی کنند و صندوق نیز تا دهم آبان ماه اعتبار لازم را به حساب دانشگاه‌ها واریز می‌کند.



جزییات وام شهریه



وی با اشاره به جزییات وام شهریه گفت: در حال حاضر به دانشجویان اعلام شده حداکثر تا 75 درصد شهریه آنها به صورت وام پرداخت خواهد شد و در نظر داریم تا چهار سال آینده به مرحله‌ای برسیم که سقف پرداختی وام شهریه را به 100 درصد افزایش دهیم. البته در این میان ممکن است در برخی مراکز تعداد متقاضیان زیاد باشد و دانشگاه نتواند به تمامی دانشجویان وام ارائه کند.



مرادیان افزود: سال گذشته بیش از 80 درصد متقاضیان وام شهریه توانستند بخشی از شهریه خود را به صورت وام دریافت کنند.



وی سقف وام شهریه قابل ارائه به دانشجویان کارشناسی ارشد را تا یک میلیون تومان و دانشجویان دکتری را تا سقف 2.5 میلیون تومان عنوان کرد.