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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

برداشت کوه در منطقه گردشگری محمد آباد و لطمه به حیات وحش

برداشت کوه در منطقه گردشگری محمد آباد و لطمه به حیات وحش

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: برداشت کوه و تخریب طبیعت در روستای غریب آباد منطقه گردشگری محمدآباد شهرستان علی آباد کتول، حیات وحوش نادر و کمیاب را با خطر مواجه کرده است .

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برداشت معدن کوهی در منطقه پاکتل روستای کوهستانی نرسو در سال گذشته این بار نوبت به برداشت کوه دیگری در منطقه دهنه محمدآبادکتول رسیده است.

این برداشت در پنج کیلومتری برداشت کوه در منطقه نرسو و در حوالی روستای غریب انجام شده است.

علی بیانی رئیس اداره محیط زیست علی آبادکتول در پیگیری خبرنگار مهر افزود: محیط زیست شدیدا مخالف اینگونه برداشت هاست و این برداشت از نظر زیست محیطی مصیبت بار است.

وی اظهار داشت: منطقه ای که برداشت در آن انجام می شود محل تردد حیوانات کمیاب و گونه های جانوری است.

وی عنوان کرد: مخالفت یک دستگاه به تنهایی برای جلوگیری از برداشتها کافی  نیست و منابع طبیعی و دستگاههای دیگر نیز باید حساسیت نشان دهند.

کد مطلب 1702933

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