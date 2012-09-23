حفظ صدر جدول لیگ برتر بسیار سخت است

میلاد غریبی بازیکن تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص آخرین وضعیت تیم خود به خبرنگار مهر گفت: پس از کسب پیروزی مقابل پیکان تیم ما شرایط خوبی پیدا کرد و بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند و فکر می کنم وضعیت تیم خوب است و با روحیه خوب آماده دیدار مقابل ذوب آهن می شویم.

مهاجم سایپای البرز در خصوص پیروزی برابر پیکان تصریح کرد:هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند ولی تیم ما از موقعیت های خود به خوبی استقاده کرد و موفق شدیم سه امتیاز این دیدار را از ان خود کنیم در مجموع در این دیدار سه امتیاز با ارزش را به دست آوردیم.

وی درباره دیدار آینده تیم خود مقابل ذوب آهن گفت: بازی سختی مقابل ذوب آهن در پیش خواهیم داشت این تیم در خانه خیلی خوب کار می کند و در چند هفته اخیر روند رو به رشدی داشته است.

غریبی در خصوص صدرنشینی تیم خود گفت: حفظ صدر جدول بسیار سخت است ولی بازیکنان ما می توانند این رده را در جدول حفط کنند سایپای البرز در این فصل متفاوت نشان داده و با این شرایط حرف های زیادی در این فصل برای گفتن خواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: امیدوارم این روند ادامه داشته باشد سایپا تیم جوان و آماده ای است که بازی های زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش می گذارد.